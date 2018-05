Start landelijke competitie Boomproject van het Jaar 2018

De derde editie van de landelijke wedstrijd Boomproject van het Jaar 2018 gaat van start op 17 mei. De wedstrijd heeft als doel de meerwaarde van bomen als een gezamenlijk publiek kapitaal en het werk van boomspecialisten in het bijzonder onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers en consumenten.

De nominaties en winnaars van de eerste twee edities van de wedstrijd hebben laten zien dat geslaagde boomprojecten echt teamwerk zijn van boomspecialisten, opdrachtgevers, aannemers en kwekers. Het openbare groen vertegenwoordigt een harde economische waarde en levert ook een essentiële bijdrage aan welzijn en gezondheid van mensen en een hoogwaardige leefomgeving. Groen inspireert en biedt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven in de openbare ruimte zoals leefbaarheid van steden. Het is van belang dat de samenleving blijft investeren om deze maatschappelijke waarden in stand te houden en te verbeteren. De vele publiciteit rond de wedstrijd draagt bij aan bewustwording rond goed ontworpen, aangelegde en onderhouden stads- en buitengroen.

Meedoen aan de competitie?

Branchevereniging VHG daagt boomspecialisten uit hun mooiste boomprojecten in te sturen. Is uw boomproject een inspiratiebron voor uw vakcollega’s? Zijn er innovatieve technieken toegepast die breder bekend mogen worden? Bent u trots op de soepele samenwerking binnen het projectteam? Zijn er opvallende duurzame of maatschappelijke keuzes gemaakt die het project onderscheiden? Deel dan uw kennis door uw project in te sturen voor de wedstrijd Boomproject van het Jaar 2018. Van donderdag 17 mei tot en met vrijdag 15 juni kunt u zich inschrijven via de website van VHG. Op deze website vindt u ook de spelregels voor leden en niet-leden van VHG. We zien uit naar uw inzending! De vakjury beoordeelt de inzendingen en bezoekt de aansprekende projecten om de winnaar van 2018 te kiezen.