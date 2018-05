ELI Play gaat nieuwe samenwerkingen aan

ELI Play versterkt haar positie in de markt door samenwerkingen aan te gaan met Breeze Creative, Clip n’Climb en Valo Motion.

ELI Play staat al ruim 25 jaar in de markt bekend als een hoge kwaliteit leverancier van indoor speeltoestellen. Enkele jaren geleden voegde ELI Play trampolineparken en sports courses toe aan haar assortiment. Om de klant ook in de toekomst goed van dienst te zijn in de groeiende markt van Family Entertainment Centers gaat ELI Play samenwerkingen aan met Breeze Creative, Clip n’Climb en Valo Motion. De trends in de leisure sector zijn de afgelopen jaren snel veranderd. Voorheen werden attracties zelfstandig vermarkt. Dankzij de toenemende concurrentie en de klant die constant op zoek is naar uitdaging worden attracties steeds vaker samengevoegd tot Family Entertainment Centers.Om bij te blijven kiest ELI Play ervoor om samenwerkingen aan te gaan met sterke partijen om de klant ook tijdens deze ontwikkelingen bij te staan. Met deze stap hoopt ELI Play verder te groeien en de klant een compleet aanbod te bieden. Wilt u meer weten over de producten die ELI Play aanbiedt met deze partijen? Lees dan het artikel ‘Samenwerkingen geven boost aan producten ELI Play’ in ons Ins & Outs Magazine.