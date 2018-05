Nieuwe records in marktwaarde en -aandeel voor Nederlandse superjachtbouwers

De constante stroom van superjachten die in Nederland worden gelanceerd is het bewijs van de stabiele groei van de Nederlandse superjachtsector. De statistieken van 2017 bewijzen een stijging van het Nederlandse marktaandeel in de totaalwaarde van wereldwijd geleverde superjachten. Het gaat om een stijging van 21,6% in 2016 tot bijna 30% in 2017, een toename van meer 7,6%. De lancering van 21 superjachten, en 23 nieuwe opdrachten in het afgelopen jaar, voorspellen meer goeds voor de toekomst.

Kenners kijken altijd vol spanning uit naar de statistieken in het jaarlijkse rapport van Superyacht IQ aangezien de cijfers in tegenstelling tot veel commerciële publicaties een helder en realistisch beeld scheppen van de ontwikkelingen in de sector. De sector mag dan door het brede publiek worden geassocieerd met luxe en comfort, voor eigenaars en hun vertegenwoordigers is het belangrijk om te weten waar zij echt waar voor hun geld krijgen. De nieuwe cijfers laten zien dat de ongeëvenaarde prijskwaliteitverhouding van de Nederlandse bouwers een steeds bekender feit is onder de doelgroep die wil investeren in jachtbouw op het hoogste niveau. Nederlandse werven verkopen meer superjachten, met een hogere totaalwaarde, terwijl hun marktaandeel in de laatste vijf jaar is toegenomen. De 21 superjachten langer dan 30 meter die in 2017 zijn geleverd, werden gebouwd door tien verschillende werven. Samen hadden ze een totaalwaarde van €1,19 miljard, wat zich vertaalt in een gemiddelde prijs van €57 miljoen per superjacht (een stijging van bijna 10%). Dit is bovendien de hoogste totaalwaarde die ooit is behaald.

Vergeleken met 2016 vertegenwoordigen de resultaten een groei van bijna 17% (van 18 naar 21 leveringen) en 28% (van €927 miljoen tot €1,19 miljard). Het aantal nieuwe opdrachten voor jachten in dit segment steeg met bijna 28%, van 18 naar 23, waarvan 22 motorjachten en één zeiljacht. Mondiaal gezien was de geschatte totaalwaarde van de 149 gebouwde superjachten van 30 meter en langer in 2017 €4,08 miljard. De €1,19 miljard van de Nederlandse superjachtbouwers staat voor een in waarde uitgedrukt marktaandeel van 29,2%, vergeleken met 21,6% in 2016. Het percentage geleverde jachten in Nederland als aandeel in de globale markt steeg van 11,2% in 2016 tot 14,1% in 2017. “Onze vereniging behartigt de belangen van de Nederlandse werven en toeleveranciers binnen de superjachtbouwsector”, aldus Jeroen Sirag – Export Manager van de HISWA Holland Yachting Group. Wij zijn middels verschillende exportactiviteiten het krachtige, collectieve gezicht van de sector. Dankzij de stabiliteit waarmee de Nederlandse superjachtsector de recente woelige tijden heeft doorstaan, kunnen onze leden nu vol vertrouwen investeren in de toekomst.”

Een voorbeeld van dergelijke investeringen is de nieuwe werf die Feadship volgend jaar opent in Amsterdam. “Andere werven en leveranciers zijn ook in gesprek met Haven Amsterdam om zo hun aanwezigheid in de hoofdstad te versterken,” aldus Sirag. “Daarnaast ontwikkelen we plannen Amsterdam te positioneren als ideale bestemming voor superjachten op weg naar Noord-Europa en het Baltisch Gebied. Hiermee bevestigd Nederland haar reputatie als ’s werelds zogeheten Yacht Valley.”