Mattel Play! Sevenum opent officieel haar deuren!

Eind zomer 2017 is in het Noord-Limburgse Sevenum de bouw van een zeer uitgebreid Family Entertainment Center gestart. Onderdeel van dit gigantische project is een Mattel Play! speelconcept met een oppervlakte van ruim 2.000 m2. Eindelijk is het dan zover en opent Mattel Play! Sevenum op vrijdag 18 mei officieel haar deuren voor publiek! Mattel Play! Sevenum bestaat uit volledig gethematiseerde zones waar kinderen zich wanen in de werelden van hun favoriete TV-personages, zoals Thomas De Stoomlocomotief™, Bob de Bouwer™, Angelina Ballerina™ en Brandweerman Sam™. Daarnaast kunnen kinderen eigen creaties bouwen in de Mega zones en volop plezier beleven in de Roller Disco. De indoor speelwereld biedt zowel kinderen als ouders de mogelijkheid om echt samen te spelen en te genieten van kostbare tijd met elkaar. Waar veel standaard indoor speelparadijzen zich enkel richten op actief spelen, ligt bij Mattel Play! de focus op leren met plezier, het prikkelen van de creativiteit en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Na Liverpool en Dubai opent Mattel Play! hiermee haar derde vestiging. Mattel Play! Sevenum is tevens de eerste, aan een speelgoedmerk gebonden, attractie in de Benelux. Klik hier voor meer informatie.