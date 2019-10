Inschrijving voor de Lekkerste Wedstrijden geopend

De inschrijving voor de Lekkerste Wedstrijden, die plaats hebben op de Horecava van 2020, is weer open. Middels een inspiratietour door Utrecht heeft Stichting De Lekkerste Wedstrijden dit moment onder de aandacht gebracht. Deelnemers aan deze tour hebben een programma vol inspiratie en kennis op het gebied van trends, ontwikkeling en smaak gekregen. Er zijn diverse horecaconcepten bezocht en producten geproefd.

Bij Comptoir op Hoog Catherijne pronkte de 1e prijs van Het Lekkerste Lunchgerecht in de categorie On the Move, gewonnen door Talal Hasan. Inschrijven voor een van die lekkere wedstrijden kan via www.wedstrijden.nl. Dit kan tot en met 10 november 2019. Bij meer dan 15 inschrijvingen, kan een voorronde worden uitgeschreven. Zijn er na 10 november minder aanmeldingen is inschrijven mogelijk tot maximaal 15 deelnemers of uiterlijk 31 december 2019. Tijdens de editie van 2020 zijn er 12 verschillende wedstrijden waar men uit kan kiezen. Onder andere de bekende Het Lekkerste Lunchgerecht en De Lekkerste Burger, is er ook een nieuwkomer: De Lekkerste Tosti. Het Lekkerste Frietje met topping gaat de 2e editie in en ook De Lekkerste Hotdog staat weer op de planning.

Credits: Lekkerste Wedstrijden.