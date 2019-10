Vernieuwd en uitgebreid Subtropisch Zwemparadijs

Het Subtropisch Zwemparadijs van Landal Het Vennenbos heeft een volledig nieuwe aanbouw gekregen met een interactieve waterplayground van 650 m2. Afgelopen vrijdag vond de officiële opening plaats. Voor de zomer is op het park ook een Speelbos geopend. Eerder dit jaar werden al nieuwe restaurants geïntroduceerd en is een omvangrijke renovatie van vakantiewoningen afgerond.

Het Subtropisch Zwemparadijs op Landal Het Vennenbos biedt een golfslagbad, de Wild Wave super slide, de Waikiki White Water Creek, het Kids junglebad, de Laid-back lagoon, de Surfers Spa Slide en een buitenbad. Het nieuwe Surfers Splash Bay is een gaaf eiland in de stijl van stoere surfers, waar kinderen van de glijbanen kunnen roetsjen, onder de watersproeiers rennen, spelen met waterspeelelementen en klimmen over de waterspeeltoestellen. Jeffrey Stultjens, general manager van Landal Het Vennenbos: “Wij willen blijven verrassen en investeren voortdurend om ervoor te zorgen dat onze gasten een onvergetelijk verblijf hebben. Zowel in bezetting als in gastwaardering zijn we de laatste jaren flink gegroeid. Met de uitbreiding van de Surfers Splash Bay in ons Subtropisch Zwemparadijs maken we veel gasten blij. In combinatie met ons nieuwe Indoor Speelbos hebben we er bijzondere attracties bij, die het hele jaar door – weer of geen weer – extra bezoekers trekken. Ook de regio profiteert hiervan.”

Speelbos

Het voormalige speelpaleis kreeg een make-over naar een bosrijke en rotsachtige omgeving en biedt volop uitdaging aan kinderen tot 12 jaar. Er zijn verschillende speelzones, afgestemd op de diverse leeftijdscategorieën. De allerkleinsten kunnen samen met hun ouders via speelse aanwijzingen en geluiden op zoek gaan naar de dieren die zich in het bos schuilhouden. De peuterzone is uitgerust met interactieve speelpanelen, een hangbrug, verstopplek, balanceertoestellen en een paddenstoelendorp. Voor de kinderen in de leeftijdscategorie 3-6 jaar biedt de bouwspeelhoek met grote, blauwe blokken de uitdaging de mooiste creaties te maken. Kinderen van 6-12 jaar kunnen zich uitleven op het uitdagende klimparcours met hangbrug en het steltenpad, de trampolines en de klimwand.