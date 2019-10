Nieuw op Horecava: Facility & Hospitality Plein

Op de Horecava kunnen bezoekers dit jaar voor het eerst het Facility & Hospitality Plein bezoeken. Het plein richt zich op facilitair managers die hospitality willen integreren in hun bedrijfsvoering. ‘Facilitair managers zijn op zoek naar the next level of hospitality in de facilitaire dienstverlening,’ aldus Luuk Scholte, Food Group Director Horecava. ‘Dat hebben zij nodig om hun dienstverlening en bedrijf onderscheidend in de markt te zetten, bijvoorbeeld waar het gaat om technologie, verspilling en de menselijke touch. Ik ben daarom trots dat wij dit plein hebben kunnen toevoegen aan de Horecava.’

Facility management is volop in ontwikkeling. De grootste uitdaging voor deze beroepsgroep is het integreren van hospitality in de bedrijfsstrategie. Met het oog daarop krijgt de facilitair manager een aantal nieuwe rollen, zoals consultant voor directie of bestuurder, conceptontwikkelaar en servicemanager. In deze nieuwe rollen staat het ontwikkelen en aanjagen van service en gastvrijheid centraal. Wat de uitdaging complex maakt, is het feit dat op dit moment in de meeste organisaties vier generaties werkzaam zijn: de protestgeneratie (60-75 jaar), de verbindende generatie (45-60 jaar), de pragmatische generatie (30-45 jaar) en generatie Y (20-30 jaar). Dit betekent dat in de ontwikkeling van hospitality concepten met heel diverse wensen en verwachtingen rekening gehouden moet worden.

Vijf thema’s

Op het Facility & Hospitality Plein krijgen de bezoekers volop informatie en inspiratie over uitdagingen van de toekomst. Het plein richt zich onder meer op voedselveiligheid en wat nieuwe technologieën daarin kunnen betekenen. Een ander onderdeel van het plein betreft de high touch in de beleving van een gebouw: met welke elementen kun je op welke momenten van de guest of employer journey het verschil maken, bijvoorbeeld als het gaat om een mensgerichte werkplek. Schoonmaak is een derde thema op het plein: schoonmaakdienstverleners willen bijdragen aan service en gastvrijheid en maken het verschil met bijvoorbeeld interessante technologie (robotisering), opvallende bedrijfskleding en geurbeleving. Ook de transparante samenwerking en het ontzorgen van de opdrachtgever komt daarbij aan de orde. Tot slot is er op het plein aandacht voor verspilling en afvalmanagement en voor high tech ontwikkelingen zoals datagebruik en

netwerken. Op het Facility & Hospitality Plein laten facilitaire partners de nieuwste producten en diensten zien en is er een netwerktafel waar bezoekers in de vorm van workshops, kennissessies en presentaties zich kunnen laten inspireren. Atir is als facilitair adviesbureau betrokken bij de organisatie van het plein. Ilse Donkervoort, adviseur Atir: ‘Wij verwachten dat veel professionals met hun vraagstukken naar het Plein komen. Wij komen graag met hen in gesprek.’.

