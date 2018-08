Inschrijving Waterinnovatieprijs verlengd

Vernieuwende en baanbrekende ideeën die de waterschappen helpen het waterbeheer in Nederland duurzamer en goedkoper te maken, maken kans op de Waterinnovatieprijs 2018. De uiterste mogelijkheid om innovaties in te zenden is verplaatst van 28 augustus naar 4 september. Bedrijven, overheden en particulieren hebben nu dus een week langer de tijd om hun idee in te dienen en zo kans te maken op de Waterinnovatieprijs 2018.

De Unie van Waterschappen en de NWB Bank reiken dit jaar voor de zevende keer de Waterinnovatieprijs uit in de categorieën Waterveiligheid, Schoon water en Voldoende water. Daar wordt altijd een extra categorie aan toegevoegd die inspeelt op de actuele opgave van de waterschappen. Dit jaar is dat de circulaire economie. Hoe stappen we af van onze grote afvalstromen en sluiten we de kringloop?

Meedoen?

Iedereen mag meedoen; overheidsinstanties, bedrijven en particulieren. Er kunnen één of meerdere projecten worden ingeschreven in één van de vier categorieën. Om kans te maken op de Waterinnovatieprijs moet de inzending uitblinken in innovatie, kwaliteit en duurzaamheid. Het project mag al zijn uitgevoerd, maar ook projecten die nog in de planfase zitten, zijn van harte welkom. Zelfs projecten die al eerder hebben meegedaan aan de Waterinnovatieprijs kunnen opnieuw deelnemen als er een duidelijke ontwikkeling in het project zichtbaar is. Kijk voor inspiratie en de criteria op Waterinnovatieprijs.nl.

Prijsuitreiking

De genomineerden worden dit jaar op de Innovation Expo op 4 oktober bekend gemaakt, waarna het publiek de kans krijgt op hun favoriete innovatie te stemmen voor de Publieksprijs. De prijzen worden uitgereikt op 29 november tijdens de Waterinnovatiedag 2018 in de Rijtuigenloods te Amersfoort.

Klik hier voor meer informatie.