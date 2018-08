Uitbreiding De Efteling

Attractiepark De Efteling mag groeien tot maximaal 7 miljoen bezoekers per jaar. De gemeente Loon op Zand stelt wel strikte voorwaarden aan de expansie van het grootste pretpark van Nederland. Burgers en organisaties vrezen overlast van de uitbreiding van het attractiepark in westelijke richting. De gemeente komen hun hiermee tegemoet. Wil het pretpark in de toekomst meer dan 7 miljoen gasten per jaar gaan ontvangen, moet eerst onderzocht worden of het wegennet de stroom bezoekers wel aan kan. Op 6 september a.s. vergadert de gemeenteraad van Loon op Zand over de plannen van de Efteling en het bestemmingsplan.

Bron: het Financieele Dagblad.