Stadsvilla Mout opent deuren in oude binnenstad Schiedam

Stadsvilla Mout heeft recent haar deuren geopend aan de Lange Haven, Schiedam’s mooiste gracht met talloze historische panden. Het karakteristieke boutique hotel is gevestigd in een rijksmonument uit 1750 – met marmeren hal, hoge plafonds en originele details – en biedt ruimte aan zeventien kamers en twee vergaderruimtes. Het pand heeft een uitgebreide historie. In de 18de eeuw diende het als woonhuis van de patriciërsfamilie Van Pelt, later betrok de Volksbond het gebouw en in de zeventiger jaren huisde er poptempel en discotheek Arcade. De kamers zijn groot van opzet en van luxe, licht en voorzien van een eigen pantry. Het hotel levert elke dag verse lokale producten voor het ontbijt om zelf klaar te maken.

Schiedam vormt een grote inspiratiebron voor het hotel. Allereerst is de naam geïnspireerd op het graan dat de basis vormt voor jenever, een bloeiende industrie in de stad. Men vindt er de pakhuizen, branderijen, graanmolens, waterwegen en de graanbeurs. Daarnaast is elke kamer genoemd naar een bekend ambacht of bedrijf in Schiedam zoals Bonte Koe (chocolade), Nolet (distilleerderij), Molen de Walvisch (museum) en Huisman (scheepinstallaties).

Suites, familiekamers en appartement

Verspreid over drie verdiepingen liggen de zeventien hotelkamers, waaronder suites, familiekamers, tweepersoonskamers en een appartement die zowel voor kort als voor lang verblijf geschikt zijn. De kamers zijn voorzien van tv, smart phone (handy) en kookfaciliteiten. De ruimere kamers zijn uitgerust met een uitgebreidere pantry, zithoek en eettafel. Voor gasten die langer verblijven is er ook een wasmachine en een droger beschikbaar. Leuk detail: grote kunstwerken van de Griekse kunst en mode fotograaf Igor Vasiliadis sieren de hal op weg naar de kamers op de eerste verdieping.

Passie voor historische gebouwen

Stadsvilla Mout is opgericht en wordt gerund door Corina Waaijer, en maakt deel uit van de keten Finehotelsandsuites.com waartoe ook Stadsvilla Hotel Mozaic in Den Haag en Casa Julia in Delft behoren: hotels met een monumentaal en authentiek karakter. “Ik zocht een locatie in de buurt van Rotterdam en liep aan tegen dit prachtig, maar helaas erg vervallen rijksmonument dat 20 jaar leeg heeft gestaan. De grondige verbouwing, met de nodige uitdagingen, heeft drie jaar geduurd. Mijn persoonlijke drijfveer is om historische gebouwen te transformeren naar bijzondere verblijven waar gasten kunnen genieten én waar zij zich thuis voelen”, aldus Corina Waaijer. Klik hier voor informatie.