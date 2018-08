Wielerteams Roompot en Sniper Cycling fuseren

De Nederlandse wielerploeg Team Roompot-Nederlandse Loterij gaat samen met het team Veranda’s Willems-Crelan van het Belgische Sniper Cycling. De nieuwe formatie gaat komend jaar verder onder de naam Roompot-Crelan Cycling Team. Kopman wordt Wout van Aert, wereldkampioen veldrijden en succesvol renner op de weg.

Team Roompot-Nederlandse Loterij reed de afgelopen vier jaar met een duidelijke Nederlandse identiteit rond en bood kansen aan jonge talentvolle Nederlandse renners. Het team gaat nu de grens over. Het bieden van kansen aan jong fietstalent blijft voorop staan. Roompot-Crelan gaat onder de Nederlandse vlag rijden en gevestigd worden in België. De dagelijkse leiding komt in handen van Michael Zijlaard, Nick Nuyens en Chris Compagnie, en de sportieve verantwoording in handen van Erik Breukink, Michael Boogerd en Jean Paul van Poppel. De selectie zal uit Nederlandse en Belgische renners bestaan en dit geldt ook voor het personeel.

Grote ronden

Grote blikvanger van het nieuwe team is Wout van Aert, Belgisch en wereldkampioen veldrijden. Hij reed zich dit voorjaar ook op de weg nadrukkelijk in de kijker. Daarnaast hoopt Roompot-Crelan niet alleen prijzen in de wacht te slepen, maar ook deel te nemen aan één van de grote wielerrondes, zoals de Tour de France, de Giro d’Italia of de Vuelta. De fusieploeg hoopt één van de wildcards te krijgen die ieder jaar worden vergeven voor deelname aan één van de grote ronden. De komende weken wordt hard gewerkt aan het nieuwe team.

Europese ambities

Hoofdsponsor Roompot Vakanties heeft een contract getekend voor één seizoen, met de intentie om er nog een jaar aan vast te plakken. Volgens Laura Ligthart, director Sales van Roompot Vakanties, sluit de sponsoring van een Nederlands/Belgisch team naadloos aan op de ambities om in België en daarbuiten een gevestigde naam te worden. Het aandeel van Belgische gasten op de vakantieparken wordt steeds groter. “België is een duidelijke groeimarkt. We hebben dit jaar tien procent meer gasten uit België mogen verwelkomen dan vorig jaar. Met de sponsoring van dit nieuwe wielerteam versterken we onze naam vooral op de Belgische markt.”

‘’Ruim twee jaar geleden hebben we een nieuwe, Franse eigenaar gekregen die deze ambities ondersteunt. Zo zijn de eerste parken waar de Roompot-vlag wappert geopend onder meer in het Belgische Bredene. Ook gaan we een wielerresort in Oudenaarde (de Vlaamse Ardennen) openen en staan er nog verschillende parken aan de Belgische kust op de planning”, aldus Ligthart.

Crelan

De positie van tweede naamgever wordt ook komend seizoen ingenomen door Crelan, een Belgische coöperatieve bank, die op menselijke maat een maatschappelijke rol wil vervullen. Crelan sponsort al wielerploegen sinds 2000 en is van plan om jong talent in het wielrennen en het veldrijden te blijven ondersteunen.

Nederlandse Loterij

De tweede naamgever van Team Roompot – Nederlandse Loterij verlaat na 4 mooie jaren het team als sponsor. Het Belgische karakter van Crelan sluit niet aan bij de visie van Nederlandse Loterij, die zich specifiek richt op Nederland. Nederlandse Loterij heeft zich de laatste maanden erg coöperatief opgesteld om samen met ons naar de toekomst te kijken. De Nederlandse Loterij heeft mede aan de basis gestaan van onze opstart. Wij zijn hen daar ook erg dankbaar voor.

De fusieploeg wordt begin januari tijdens de Wooning zesdaagse van Rotterdam in Ahoy aan het publiek gepresenteerd