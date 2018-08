De Groene Koepel presenteert nieuw cursusaanbod najaar 2018

Voortbordurend op het succes van voorgaande jaren, presenteert De Groene Koepel, te gast in de natuur haar nieuwe cursusaanbod voor het najaar van 2018. Alle ondernemers uit de (verblijfs)recreatiebranche kunnen via het DGK Lab deelnemen aan een reeks verdiepende kennissessies voor de (verdere) professionalisering van hun bedrijf, of voor praktijksessies binnen het thema Eetbaar Landschap. Dit jaar vinden de sessies plaats op een nieuwe locatie!

Bijzondere locatie: Natuurkwartier Nieuwegein

Ontzettend trots is De Groene Koepel op haar nieuwe cursuslocatie voor dit jaar: het Natuurkwartier in Nieuwegein. De Groene Koepel is zelf al sinds jaar en dag gehuisvest in Nieuwegein en is blij steeds nauwer met de gemeente, eigenaar van het Natuurkwartier, samen te werken. “Bijzonder aan het Natuurkwartier is de functie als proef- en voorbeeldlocatie die zij voor het DGK Lab inneemt”, vertelt Marieken Nieuwdorp, directeur van De Groene Koepel. “Op het Natuurkwartier werken we samen met lokale partijen als het Milieu Educatie Centrum, het Historisch Museum Warsenhoeck en de Stichting Reinaerde. Met deze samenwerkingsverbanden zijn we in staat om onze kernwaarden natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie en MVO niet alleen tot uiting te brengen, maar ook verder te ontwikkelen. Bovendien kunnen we hier alle kennis vanuit het DGK Lab direct in de praktijk brengen”.

Waardevolle kennis

Zowel de reeks kennissessies De Optimale Natuurcamping als de cursus Eetbaar Landschap zijn al eerder door De Groene Koepel georganiseerd. Het bleek een doorslaand succes voor alle deelnemers. Door de integrale aanpak en het aansnijden van zeer diverse thema’s, heeft het alle betrokken ondernemers veel gebracht. Zo sprak voormalig cursist Wilma Ellenbroek, eigenaar van Natuurcamping De Lemeler Esch: “Ik vind het belangrijk om regelmatig te focussen op het waarom van onze onderneming. De eindpresentatie voor de kennissessies is voor mij een werkdocument geworden dat ik gebruik om nieuwe dingen met ons team te bespreken en door te voeren.”

Voor iedereen

Het cursusaanbod is niet alleen bedoeld voor de bij de organisatie aangesloten ondernemers van Natuurkampeerterreinen, GroepsNatuurkampeerterreinen en Trekkershutten, maar is juist toegankelijk voor de gehele branche. De Groene Koepel zet zich immers in voor een duurzame ontwikkeling van een groene verblijfsrecreatiebranche in Nederland en omringende landen. Ook voor ondernemers met bijvoorbeeld natuurhuizen of groepsaccommodaties is het cursusaanbod dan ook zeer waardevol. Inschrijven kan t/m 21 september. Kijk hier voor de brochure.