Tiende editie Camperbeurs Hardenberg

De tiende editie van Camperbeurs vindt over minder dan een maand plaats in Evenementenhal Hardenberg: 28, 29 en 30 september. “De groei zit er fors in. We breiden zelfs uit met een extra beurshal”, zegt organisator Kryschja Bruls. De beursorganisatie gaat voor deze editie een samenwerking aan met prominente namen als ANWB, NKC en Aveco Verzekeringen. “Het doet ons goed dat deze grote spelers zich committeren aan ons event. Ook is een aantal nieuwe bedrijven aanwezig op de beurs: Van Erp Auto’s & Campers, City Cars Vaassen en Noordhuis Classics”, aldus Bruls.

Camperbeurs Hardenberg is een consumentenbeurs waar diverse bedrijven en organisaties zich presenteren aan duizenden bezoekers. De deelnemers zijn veelal actief op het gebied van camperaccessoires, -bouwers, -magazines, verzekeringen, nieuwe campers, occasions, technische onderdelen en voortenten. Er zijn niet alleen campers te vinden, ook kunnen bezoekers op Camperbeurs terecht voor inspiratie voor een volgende vakantiebestemming.

Campertheater

In totaal is Camperbeurs verdeeld over bijna tienduizend vierkante meter aan beursvloer. Een gedeelte van de beursvloer is ingericht als Campertheater. Hier vinden inspirerende lezingen plaats, gegeven door diverse experts. Daarnaast zijn er meerdere activiteiten op Camperbeurs, zoals een potje Jeu de Boules of een fietsparcours om één van de nieuwste fietsen te testen.

Camperrijles voor vrouwen

Vrouwen krijgen de mogelijkheid tijdens Camperbeurs om camper te (leren) rijden. Initiatiefneemster Tineke de Ruijter ziet vaak de man een camper besturen. Een gemiste kans voor de vrouw, vindt De Ruijter. Het rijden in een camper levert volgens haar juist veel plezier op en dat gevoel wil ze delen met andere vrouwen. Daarom kunnen vrouwen tijdens Camperbeurs een proefrit maken. Geïnteresseerden kunnen zich vooraf aanmelden om verzekerd te zijn van een proefrit door te mailen naar kryschja.bruls@easyfairs.com.

Openingstijden Camperbeurs

De tiende editie van Camperbeurs in Evenementenhal Hardenberg is op 28, 29 en 30 september 2018 te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. Kaarten zijn online te bestellen via www.camper-beurs.nl.

Klik hier voor informatie.