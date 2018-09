Verkiezing Gouden Potlood 2018

De ontwerpers van de Appeltern festivaltuinen 2018 presenteren een buitengewoon programma aan genodigden uit de groene vakwereld op 22 september 2018. Tijdens een manifestatie die gekenmerkt wordt door verdieping en bezieling vindt tevens de verkiezing van ‘Het Gouden Potlood 2018’ plaats. Tal van sprekers vragen aandacht voor het verhaal achter en de betekenis van de tuinen. Tijdens deze middag is er natuurlijk ook veel tijd voor persoonlijke ontmoeting en gesprekken. De aanwezigen kunnen hun mening geven over de festivaltuinen en bepalen daarmee de drie winnaars van het ‘Gouden Potlood’, in drie categorieën. De uitreiking vindt aan het einde van het programma plaats. Enkele namen die aanwezig zullen zijn: Norbert Peeters, botanisch filosoof en Darwin-deskundige, Jan van Egmond, beeldend kunstenaar en docent en Jacques Klöters, presentator van Andermans Veren en oud lid van cabaret Don Quischocking. De opdracht van het Tuinenfestival van dit jaar was een tuin te ontwerpen met de bekende zanger, theatermaker, cabaretier en schilder Herman van Veen als thema. Alle ontwerpers hebben alvorens een potlood op papier te zetten, eerst een ontmoeting gehad met deze veelzijdige kunstenaar, waarin ze hem konden bevragen over zijn beweegredenen, zijn fascinaties en zijn leven. Dat is vergelijkbaar met hoe men werkt in de wereld van het tuinontwerp. Is niet bijna elke opgave voor een ‘normaal’ tuinontwerp er één waarbij men uitgaat van de gebruiker van de tuin? De ontwerper interpreteert, kiest perspectief, rangschikt de belangrijkheid. Door focus op bepaalde aspecten van de mens voor wie de tuin is bedoeld, ontstaat een nieuwe wereld die plaats en tijd overwint. Dit jaar werden voor het eerst ontwerpers persoonlijk uitgenodigd om mee te doen, waar in andere jaren sprake was van een wedstrijd en een selectie. Datum van deze unieke gebeurtenis is 22 september aanstaande, tussen 12.45 en 16.00 uur, in De Tuinen van Appeltern, op het terrein van het Tuinenfestival. Aanmelden is gratis, maar wel verplicht via de kalender op www.appeltern.nl/ .

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding en een toegangsbewijs.