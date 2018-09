Spoorwegmuseum tijdens kerstvakantie in nostalgische wintersfeer

In de donkere dagen rond Kerst en Oud & Nieuw staat het Spoorwegmuseum als vanouds weer in de spotlights. Tijdens Winter Station zorgen honderden lampjes, de antieke carrousel, kerstbomen en de geur van oliebollen voor een nostalgische wintersfeer. Van 22 december t/m 6 januari kunnen families weer genieten van een prachtig gedecoreerd museum vol activiteiten en lekker eten. Zoals ieder jaar is de ijsbaan de grote publiekstrekker, er kan geschaatst worden tussen de historische treinen van het museum. Het Spoorwegmuseum is in de kerstvakantie geopend van 10.00 tot 19.00 uur, m.u.v. de kerstdagen en Oudjaarsdag, dan is het museum geopend tot 17 uur. Op 1 januari is het Spoorwegmuseum gesloten. De metamorfose van het Spoorwegmuseum tijdens de kerstvakantie is inmiddels een traditie. Families en gezinnen weten al jaren de weg te vinden naar Winter Station voor een gezellige dag uit voor de hele familie. Grootste publiekstrekker is de ijsbaan, in de grote museumhal kan geschaatst worden rond een historische stoomlocomotief. Schaatsen (en rekjes voor de beginnende schaatsertjes) zijn gratis te leen. Dagelijks is er een gevarieerd programma met muziek en lekker eten. Op het buitenterrein kunnen kinderen gratis marshmallows roosteren boven een kampvuur. Daarnaast zijn alle attracties van het museum in vol bedrijf. In Stalen Monsters en de Vuurproef onderga je op een spectaculaire wijze de geschiedenis van de spoorwegen, acteurs spelen voorstellingen over de Oriënt Express. In het Techlab kun je al doende van alles leren over de techniek achter de trein. Nieuw geopend dit jaar is het Modellenmagazijn waar de unieke collectie modeltreinen en speelgoed een prominente plek heeft gekregen.

Klik hier voor informatie.