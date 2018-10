Internationale prijzenregen voor Attractiepark Toverland

Toverland mocht onlangs maar liefst zes internationale awards in ontvangst nemen. In Spanje en Duitsland werd Toverland uitgeroepen tot Beste Attractiepark van Europa en wing coaster Fēnix sleepte Italiaanse en Duitse awards voor Beste Nieuwe Attractie in de wacht. Ook het nieuwe entreegebied Port Laguna en het nieuwe themagebied Avalon vielen in de prijzen. In totaal won Toverland dit najaar al negen awards.

De Spaanse Parks and Attractions Community reisde speciaal naar Toverland om Algemeen Directeur Caroline Kortooms een tweetal PAC Awards te overhandigen. Op basis van honderden reviews en het oordeel van een vakjury werd Toverland verkozen tot Beste Attractiepark van Europa. Ook werden Port Laguna en Avalon uitgeroepen tot Beste Nieuwe Attractie. Caroline is erg trots op deze awards. “Het is geweldig dat Toverland tot ver over de landsgrenzen gewaardeerd wordt door zowel de fans als de branche.”

Duits succes

Ook bij onze oosterburen is de recente uitbreiding van Toverland niet onopgemerkt gebleven. Bij de Parkscout Awards, een initiatief van vaktijdschrift parkscout|plus, werd Toverland uitgeroepen tot Beste Attractiepark van Europa tot 1 miljoen bezoekers. Ook verkozen 35.000 lezers van de website Worldofparks.eu Fēnix tot Beste Nieuwe Attractie. Toverland kreeg daarnaast een tweede plaats in de categorie Beste Europese Attractiepark voor kinderen. Vaktijdschrift Kirmes & Park Revue kende Toverland enkele weken geleden al een drietal European Star Awards toe, voor Beste Attractiepark tot 1 miljoen bezoekers en voor de achtbanen Fēnix en Troy.

Italiaanse Pretparkoscar

Ook in Italië viel Fēnix in de prijzen. De spectaculaire achtbaan won de Parksmania Award voor Beste Nieuwe Attractie. Deze awards worden uitgegeven door het online magazine Parksmania.it en staan bekend als de Oscars van de Italiaanse vrijetijdsbranche.