Vakantiegangers brengen herfstvakantie liefst door in eigen land

Met de herfstvakantie in het vooruitzicht boeken veel Nederlanders een welverdiende vakantie, het liefst in eigen land. Zo geeft 62 procent van de Nederlandse Center Parcs-gasten de voorkeur om met het gezin naar een vakantiepark in Nederland te gaan, gevolgd door een vergelijkbare vakantie in België (22 procent) en Duitsland (10 procent). Nederland is ook populair onder Belgen (41 procent) en Duitsers (32 procent). Daarentegen kiest ruim driekwart van de Fransen voor een vakantie in eigen land. Als zij al naar een bestemming in het buitenland gaan, kiest 18 procent voor België en slechts 4 procent voor Nederland. Dit blijkt uit gegevens van Center Parcs, waarin zij niet alleen de voorkeur voor een vakantiebestemming, maar ook culturele verschillen in kaart brengt.

De Fransen brengen de herfstvakantie het vaakst met hun familie of vrienden door: 43 procent boekt zes bedden of meer, in vergelijking met 33 procent van de Duitsers. Ruim 63 procent van de Nederlanders gaat met de kinderen naar Center Parcs op vakantie, maar Fransen komen nóg vaker met kinderen (77 procent). “Een vakantie bij Center Parcs brengt kinderen, ouders en grootouders bij elkaar. Center Parcs biedt al jaren voor drie generaties de mogelijkheid om gezellig vakantie met elkaar te vieren”, zegt Mark Giethoorn, Directeur Operations van Center Parcs Nederland. “Al onze activiteiten en accommodaties zijn erop gericht om mensen van alle leeftijden samen te brengen. Zo blijkt uit eerder onderzoek dat ruim een kwart van de Nederlanders zegt dat hun kinderen liever met opa en oma op vakantie gaan dan dat zij een nieuwe spelcomputer cadeau krijgen. Ook geeft ruim twee derde aan dat meer tijd met elkaar doorbrengen de belangrijkste reden is om met drie generaties op vakantie te gaan.”

Avontuur of spelletjes?

Als zij eenmaal vakantie vieren bij Center Parcs blijkt dat Fransen, Duitsers en Belgen sportiever zijn dan Nederlanders, die vaker voor een ontspannen samenzijn met familie en vrienden kiezen. Zo nemen de Fransen het meest actief deel aan het uitgebreide activiteitenaanbod in de vakantieparken van Center Parcs. Bijna een derde van hen doet hieraan mee, ten opzichte van 27 procent van de Nederlanders, 28 procent van de Belgen en 31 procent van de Duitsers. Hierbij hebben zij een ruime keuze uit een gevarieerd aanbod van allerlei leuke en avontuurlijke activiteiten voor jong en oud: van klimmen, wildwater-raften en duiken tot suppen, abseilen en laser gamen. Duitsers brengen hun tijd tijdens de herfstvakantie het liefst op een actieve manier door. Zo staat Nederland weliswaar bekend als fietsland, maar stappen Nederlanders tijdens hun vakantie het minst vaak op de tweewieler. Duitse en Franse vakantiegangers stappen bij Center Parcs twee en drie keer vaker op de fiets dan Nederlanders. Zo maakt ruim een vijfde van de Franse bezoekers gebruik van de fietsverhuur van Center Parcs, terwijl dit slechts voor 7 procent van de Nederlanders geldt. 14 procent van de Fransen neemt zelfs zijn eigen tweewieler mee op vakantie, in vergelijking met slechts drie procent van de Nederlanders.

Bowlen met hele familie veruit favoriet

In één activiteit zijn alle nationaliteiten verenigd: bowlen. Deze activiteit die vaak samen met het hele gezin gedaan wordt, is op alle parken veruit favoriet, waarbij de Fransen de kroon spannen. Ruim 62 procent van de Fransen gooit wel eens een strike tegen 60 procent van de Duitsers, bijna 43 procent van de Nederlanders en 31,5 procent van de Belgen.