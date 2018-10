Maandag 15 oktober is Siep de Vries van Hotel Restaurant de Stripe in Wijnjewoude gekozen tot Meest Markante Horecaondernemer van Friesland. Siep de Vries stond met Erik Houter, eigenaar van Gestrand op Vlieland, in de regionale finale. De twee Friese horecaondernemers gaven tijdens de finale een presentatie, waarna het publiek hun stem kon uitbrengen. Juryvoorzitter Maarten Wessels maakte bekend dat Siep de Vries de absolute winnaar is. Hij mag zich de komende 1,5 jaar de Meest Markante Horecaondernemers van Friesland noemen. Juryvoorzitter Maarten Wessels: “Siep stelde zich in de gesprekken kwetsbaar op. Deze 32-jarige ondernemer is maatschappelijk en sociaal betrokken en vervult met zijn bedrijf een ultieme dorpsfunctie. Zo heeft hij afhaal- en bezorgmaaltijden voor ouderen en creëert hij voor zijn medewerkers doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf. Siep kan hierdoor met zijn team, dat bestaat mensen van verschillende leeftijd, flexibel te toekomst tegemoet. Siep is een inspirerend voorbeeld voor anderen. Ik ben dan ook blij dat hij is gekozen tot Meest Markante Horecaondernemers van Friesland voor 2018/2019.”

Jurybezoek finalisten

Een beoordelingscommissie heeft 11 genomineerden bezocht en daaruit zijn 2 finalisten gekozen. Deze twee finalisten zijn de afgelopen weken bezocht door de jury. Deze jury bestond naast juryvoorzitter Maarten Wessels uit: Geert Bosman (winnaar van de Meest Markant Verkiezing Fryslân 2016), Zander Lamme en Tom Valk. De jury beoordeelde de twee finalisten op onder meer originaliteit en vernieuwing. Vandaag gaven zij een presentatie, waarna het publiek mocht stemmen. En daaruit kwam duidelijk naar voren dat Siep de Vries dé Meest Markante Horecaondernemer van Friesland 2018/2019 is. Klik hier voor informatie.