Beleef prachtig wandelevenement met unieke startlocatie

Een unieke startlocatie, prachtige natuurgebieden en een feestelijke finishlocatie, dat is de 30 van Zandvoort. Op zondag 30 maart 2019 kunnen wandelaars voor de negende keer genieten van de prachtige wandeltocht van 30 kilometer door en rond Nederlands meest bekende badplaats. Deze dag staat natuur, cultuur én entourage centraal. Naast de 30 kilometer kunnen wandelaars ook kiezen voor een kortere afstand, namelijk 18 kilometer. Inschrijven is vanaf nu mogelijk via www.30vanzandvoort.nl.

Routes

Voor beide afstanden is Circuit Park Zandvoort de startlocatie. De routes brengen wandelaars door de mooie natuurgebieden in en rond Zandvoort en gaan over het Noordzeestrand en door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De 30 kilometer route neemt wandelaars mee langs bijzondere locaties als de Ruïne van Brederode, Landgoed Duin en Kruidberg en Openluchttheater Caprera. Er kan ook gekozen worden voor een korte afstand. De 18 kilometer brengt een bezoek aan het Vogelmeer en loopt langs het Wisentengebied Kraansvlak. Beiden afstanden komen weer samen bij de finishlocatie: het sfeervolle centrum van Zandvoort. Dit jaar is de Antoni van Leeuwenhoek Foundation weer het goede doel van de 30 van Zandvoort. Het is de ambitie van het Antoni van Leeuwenhoek om iedere patiënt de best mogelijke behandeling aan te bieden, waarbij kwaliteit van leven een belangrijke rol inneemt. Daar hebben zij topwetenschappers, geavanceerde apparatuur, tijd en vooral geld voor nodig. Bij de inschrijving kunnen wandelaars een donatie doen voor dit goede doel. Daarnaast kun je ook een sponsorloop organiseren om geld op te halen. Kijk voor meer informatie op www.avlfoundation.nl.

Inschrijven

De inschrijving van de 30 van Zandvoort is vanaf nu geopend t/m maandag 18 maart of tot de deelnemerslimiet is bereikt. Kijk voor meer informatie op www.30vanzandvoort.nl.

Zandvoort evenementen

In het weekend van 30 en 31 maart wordt er niet alleen gewandeld. Op zondag 31 maart vindt ook het fietsevenement de Omloop van Zandvoort en het hardloopevenement de Runner’s World Zandvoort Circuit Run plaats.