Financiële steun Dolfinarium

Het verlieslatende Dolfinarium Harderwijk krijgt een financiële steun van zijn moedermaatschappij, Continental Leisure Projects uit Luxemburg. Het voortbestaan wordt voorlopig verzekerd met een storting van 2,5 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarrekening die Dolfinarium Harderwijk heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het park kijkt terug op een zwaar jaar, waarin de omzet terugliep en er een nettoverlies was van 2,1 miljoen. Het Dolfinarium, waar ruim 100 mensen werken, wijt de problemen aan een moeilijke marktpositie en een ongelijke strijd te moeten leveren met concurrerende themaparken. Het bedrijf zegt niet te kunnen waarborgen dat de exploitatie voldoende cashflow oplevert voor de ontwikkeling van nieuwe attracties en de onderhoud van het complex. Externe financiering daarvan is niet zeker, dit kan leiden tot uitstel of schrappen van projecten. De Luxemburgse eigenaar toont zich bereid bij te springen als er te weinig geld in kas is. Continental Leisure Projects stelt zich met een zogeheten comfort letter, garant voor alle financiële verplichtingen van het dolfinarium, tenminste voor 1 jaar. Volgens de huidige begroting kan de organisatie zich de komende jaren financieel herstellen. In het boekjaar 2016-2007 zijn de totale operationele kosten teruggedrongen tot 10,3 miljoen euro, vergeleken met 11,2 miljoen euro in het jaar daarvoor. Het bedrijfsresultaat, voor rente en belastingen, kwam uit op 2,1 miljoen euro negatief, tegenover een min van 2,5 miljoen euro. De solvabiliteit, eigen vermogen als percentage van het balanstotaal, is gestegen tot 16% per 31 oktober 2017, tegen 12% een jaar eerder.

Bron: Het Financieele Dagblad.