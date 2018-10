6 genomineerden voor de Tuin van het Jaar 2019

De vakjury van de landelijke competitie Tuin van het Jaar (TvhJ) heeft 6 tuinen genomineerd voor de wedstrijd TvhJ 2019. Deze tuinen maken allemaal kans op dé titel Tuin van het Jaar 2019. Om de nominaties onder een breed publiek bekend te maken start in januari het stemmen door het grote publiek dat zo bepaalt welke inzending de Publieksprijs wint.

Genomineerden

Om tot nominaties te komen bezocht de vakjury de in de voorronde geselecteerde tuinen.

Relax-terrastuin, Den Haag, Paul Casteleijn Hoveniers

Eclectische ingetogen villatuin, Valkenswaard, Somers Tuinen

Weelderige vijvertuin, Nuenen, Fons Linders Tuinmeesters

Geboetseerde bostuin, Bilthoven, Hendriks Hoveniers

Verenigde voortuinen in stijl, Rhenen, De Lingebrug

‘Citycandy’-tuin, Zwolle, Hoveniersbedrijf Ed Bijker

Deze sterk verschillende inzendingen laten allemaal zien hoe divers tuinen professioneel ontworpen, aangelegd en onderhouden kunnen zijn: afhankelijk van de wens van de klant, de kwaliteit en stijl van de hovenier en de variatie aan hedendaagse tuintrends.

Uitdagende taak

De vakjury heeft deze tuinen beoordeeld op de volgende vooraf vastgestelde aspecten: ontwerp, vakmanschap, de toegepaste beplanting, de verhouding groen en niet-levende materialen en de uitwerking van de oorspronkelijke opdracht. Ook de inzet van creativiteit, innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap in het gehele proces heeft de jury meegenomen. In februari wordt tijdens TuinIdee in Den Bosch de winnaar van de Tuin van het Jaar 2019 bekend gemaakt.

Publieksprijs

De vakjury kiest dé winnaar van De Tuin van het Jaar 2019-competitie. Daarnaast start vanaf januari de verkiezing voor de publieksprijs. Van elke tuin zijn prachtige foto’s en een filmimpressie gemaakt, zodat iedereen een stem kan uitbrengen op een favoriete tuin. De inzending met de meeste stemmen krijgt de Publieksprijs.

Publiciteit

Deze vakwedstrijd gaat over inspirerend allround vakmanschap van hoveniers, al dan niet aangevuld met hun samenwerkingspartners. Het gaat om mooie, verrassende tuinen met een eigen sfeer en een hoge PR-waarde. Het niveau van de genomineerde inzendingen is al jaren hoog. De media-aandacht voor deze wedstrijd blijft daardoor onverminderd groot: in vak- en publieksbladen en op social media. Klik hier voor meer informatie.

foto: Weelderige vijvertuin, Nuenen, Fons Linders Tuinmeesters