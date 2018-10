Achtbaanrijden op doktersadvies

Stel je voor dat je huisarts voorschrijft om achtbanen te gaan rijden. Dat klinkt in eerste instantie vreemd, maar is het eigenlijk helemaal niet. Twee artsen uit de USA hebben een interessante ontdekking gedaan en werden daarvoor afgelopen maand beloond met de ‘Ig-Nobelprijs’ van de medische faculteit van de universiteit van Harvard. De prijs wordt uitgereikt aan onderzoeken die mensen eerst aan het lachen brengen maar daarna tot nadenken aanzetten.

David Wartinger van Michigan State University College of Osteopathic Medicine in East Lansing en Marc Mitchell van de Doctors Clinic in Poulsbo, Washington hebben onderzoek gedaan of nierstenen loslaten en het lichaam verlaten bij het rijden van achtbanen. De twee artsen werden nieuwsgierig gemaakt door patiënten die vertelden dat ze geen last meer hadden na een ritje in een achtbaan. Daarop hebben ze onderzoek gedaan met drie kunstnieren van siliconen, gevuld met urine en nierstenen in verschillende groottes. Na een twintigtal ritje in een achtbaan konden ze de volgende conclusies trekken.Bij tweederde van de ritten lieten inderdaad verschillende nierstenen los en verdwenen in de urineleider. Het zijn waarschijnlijk de snelle veranderingen van richting en de trillingen die de stenen laten verdwijnen. Aanbevolen wordt vooral in de achterste trein plaats te nemen want volgens de wetenschappers werken daar de krachten het hardst. Geconcludeerd werd dat dit bij kleine nierstenen inderdaad werkt, maar bij grotere stenen, vanaf 6 millimeter, werkt het meestal niet en patiënten kunnen zich beter bij hun arts melden.Voor de 28ste keer vond op de Harvard-universiteit in Cambridge de uitreiking van de ‘Ig-Nobel’-prijs plaats. ‘Ig-Nobel’ is een woordgrapje: ‘ignoble’ betekent zoveel als minderwaardig. De prijs is in het leven geroepen voor onderzoeken die een humoristisch aspect hebben en is een parodie op de echte Nobelprijzen. De prijzen worden overigens uitgereikt door echt Nobelprijswinnaars. Wie deze herfst nog van zijn nierstenen verlost wil worden of gewoon een paar daagjes er tussenuit wil, is in het Duitse Europa-Park aan het juiste adres. Hier staan de meeste achtbanen op het Europese vasteland. 13 in totaal: van een megacoaster van 73 meter hoogte en een topsnelheid van 130 kilometer per uur tot een snelle houten achtbaan en een katapultachtbaan waarbij je vier keer over de kop gaat. Europa-Park is al 5 jaar op rij uitgeroepen tot beste park ter wereld. Klik hier voor informatie.