Internationale kustconferentie in Leeuwarden

Internationale wetenschappers en beleidsmakers buigen zich van 22 tot 26 oktober bij Van Hall Larenstein over urgente kustthema’s in Littoral 2018. Hoofdsprekers bij deze tweejaarlijkse conferentie zijn prof. Pier Vellinga (Wageningen Marine Research), Kathy Belpaeme (Provincie West-Vlaanderen) en prof. Katja Philippart (Waddenacademie). Kustzones behoren tot de meest productieve gebieden in de wereld. Ze bieden waardevolle leefgebieden en ecosystemen die gebruikt kunnen worden voor onder andere visserij, recreatie en groene energie. Kustzones zijn echter ook zeer kwetsbare systemen voor klimaatverandering en natuurrampen. Goed management is van groot belang voor deze gebieden. Daarom komen wetenschappers, onderzoekers en beleidsmakers tijdens Littoral 2018 bij elkaar om kennis uit te wisselen over drie hoofdthema’s: Green Coasts, Clean Seas en Blue Growth. Littoral 2018 wordt georganiseerd door Van Hall Larenstein en de Coastal & Marine Union (EUCC) en maakt deel uit van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Op het programma van de interactieve conferentie staan talrijke sessies, workshops en excursies. Klik hier voor informatie.