Roompot Vakanties gaat tientallen wensen vervullen

Roompot Vakanties heeft donderdag 11 oktober tientallen wensen in vervulling laten gaan. De gelukkigen, die allemaal een verzoek hadden ingediend tijdens de Wensweken van de vakantie-aanbieder, ontvangen tussen de 200 en 750 euro voor zeer uiteenlopende projecten. De aanvragen komen uit Nederland, België en Duitsland. Roompot Vakanties ontving de afgelopen weken honderden verzoeken. De jongste aanvrager was 6 jaar oud, de oudste 84 jaar. Iedereen kon een aanvraag doen: personeelsleden, woningeigenaren en gasten, maar ook mensen die nog niet eerder naar Roompot op vakantie zijn geweest. Uit alle verzoeken zijn er 63 geselecteerd. De aanvragers ontvangen een financiële bijdrage voor een (sponsor)project, sporttenues, bidons of bijvoorbeeld een verblijf op een Roompotpark. Tot de winnaars behoren onder andere een groep goochelaars die workshops geven aan kwetsbare kinderen, een mevrouw die boodschappen doet voor arme mensen uit haar gemeente, een EHBO-vereniging die nieuwe tassen nodig heeft en een stichting die uitstapjes voor ouderen organiseert, maar waarvan de bus aan vervanging toe is.

Hartverwarmend

“We zijn echt overweldigd door het aantal aanvragen”, vertelt Bianca Kemner, projectleider van de Wensweken. “En het is opvallend om te zien dat bijna niemand om hulp voor zichzelf vraagt. Het zijn altijd wensen ten behoeve van iemand anders of van een vereniging. Dat is werkelijk hartverwarmend.” De meeste verzoeken zijn binnengekomen ten behoeve van sportclubs of onderzoek naar ziektes. Het gaat hierbij onder andere om shirtsponsoring, een bijdrage aan een loterij, materialen voor zwemtherapie of een tegemoetkoming in de materiaalkosten voor iemand die knuffels maakt voor zieke kinderen.

Volgend jaar weer

Jaarlijks stromen er bij Roompot Vakanties duizenden wensen binnen. Om een weloverwogen keuze te maken welke wensen worden ingewilligd, heeft Roompot de Wensweken in het leven geroepen. Dit was de eerste editie. Door het grote succes worden de Wensweken volgend jaar herhaald. Kemner: “Het is fantastisch dat we dit jaar zo veel mensen blij hebben kunnen maken en we willen daarom volgend jaar nog meer wensen in vervulling laten gaan.” Klik hier voor informatie.