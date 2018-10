Opening nieuw Oad kantoor

5 Jaar na de oprichting van het nieuwe Oad, is het nieuwe kantoor aan de Vonderweg 44 te Enter officieel geopend door de wethouder van Wierden, Richard Kortenhoeven. Na de officiële en knallende opening werden alle gasten in de gelegenheid gesteld om het nieuwe kantoor te bezichtigen. Arjan Koster, directeur Oad: “Wij zijn heel blij met deze nieuwe locatie aan de A1. Van hieruit kunnen wij groeien en bouwen aan een solide toekomst. Het is goed om te zien dat zoveel relaties vandaag hier naartoe zijn gekomen voor deze feestelijke opening.” Klik hier voor informatie.