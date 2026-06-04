Interne gastvrijheid centraal op succesvolle masterclass PleisureWorld

Digitalisering, personeelskrapte en een nieuwe generatie op de werkvloer: de recreatiesector staat niet stil. Maar hoe bouw je in deze dynamische tijd een bedrijf waar mensen nóg graag willen werken? Het antwoord is simpel: interne gastvrijheid. Tijdens de bomvolle masterclass van PleisureWorld bij TopParken Resort Bosvallei gingen 21 recreatieprofessionals hiermee aan de slag. De middag stond volledig in het teken van één centrale boodschap: gastvrijheid begint niet bij de gast, maar bij de medewerker.

De middag, geleid door Richard Otten en Kim-Elle van Ernst, trapte meteen af met een eyeopener. Want ja, digitalisering maakt processen makkelijker, maar de menselijke connectie blijft de heilige graal in onze sector. Cultuur bouw je immers niet met mooie kernwaarden op papier, maar met het gedrag dat je elke dag op de werkvloer laat zien.

Gastvrij leiderschap

Hoe stuur je daarop? Kim-Elle introduceerde haar model van de vijf V’s van Gastvrij Leiderschap: Vertrouwen, Veiligheid, Voorleven, Verbinding en Vrijheid.

Dat zorgde direct voor flink wat interactie aan de thematafels. Want hoe geef je je team de vrijheid om fouten te maken, terwijl je wel de kaders bewaakt? De aanwezige ondernemers, parkmanagers en HR-professionals hielden elkaar een spiegel voor. Juist die openheid en het delen van herkenbare uitdagingen, zoals samenwerken onder hoogspanning in het hoogseizoen, maakten de middag goud waard.

Gluren bij de buren: de kracht van interactie

De échte magie van de middag zat hem in het contact tussen de deelnemers onderling. Juist het uitwisselen van ervaringen bleek voor veel professionals extreem waardevol. Door openhartig met collega’s uit andere organisaties in gesprek te gaan, ontstaan er immers cross-overs, nieuwe inzichten en praktische ideeën die direct toepasbaar zijn binnen de eigen organisatie. Iedereen loopt in de praktijk tegen dezelfde overstroomde recepties of hectische keukens aan, en door te horen hoe een ander dat tackelt, kreeg iedereen direct bruikbare handvatten mee naar huis.

De gouden regel van de middag: “Gasten voelen hoe medewerkers zich voelen.” Zit je team lekker in hun vel? Dan straalt dat direct af op de gastbeleving. Zo simpel is het.

Snelst toepasbare tips van de middag:

Betrek je team: Neem medewerkers actief mee in veranderingen in plaats van ze top-down op te leggen.

Neem medewerkers actief mee in veranderingen in plaats van ze top-down op te leggen. Breng energie in kaart: Bespreek openlijk wat de ‘energiegevers’ en ‘energievreters’ op de werkvloer zijn.

Bespreek openlijk wat de ‘energiegevers’ en ‘energievreters’ op de werkvloer zijn. Vier successen: Hoe klein ook, zet prestaties in de schijnwerpers.

Generatie Z: Lastig? Welnee, een kans!

Natuurlijk kon een vurig debat over ‘Gen Z’ niet ontbreken. De heersende opinie dat jongeren niet willen werken, werd snel naar het rijk der fabelen verwezen. De realiteit? Jongere medewerkers willen juist keihard rennen, máár ze moeten wel voelen dat hun werk ertoe doet. Ze zoeken waardering, persoonlijke ontwikkeling en échte verbinding.

De consensus in de zaal: zie die generatieverschillen niet als een obstacle, maar als een kracht. Combineer de frisse ideeën van de jonge garde met de ervaring en continuïteit van de seniors in je team.

Smaakt naar meer?

Investeren in je team is geen ‘zachte’ HR-tool meer, het is een keiharde businesscase voor minder verloop en betere reviews. Omdat de animo enorm groot was (en een aantal ondernemers vanwege de dagelijkse operatie moest afzeggen), onderzoekt PleisureWorld nu al de opties voor een vervolg in het najaar.

Wil je écht de diepte in? Kim-Elle van Ernst start dit najaar met een intensief Gastvrij Leiderschapstraject van een half jaar. Een absolute aanrader voor leidinggevenden in de leisure die willen bouwen aan een ijzersterke teamcultuur en een gastbeleving die van binnenuit bruist.