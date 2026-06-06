Twente lanceert nieuw regionaal merk: ‘Goed voor mekaar’

Een merk dat niet uitlegt, maar laat voelen. Gebouwd op Twentse mentaliteit, saamhorigheid en ingetogen trots.Vandaag lanceert Twente Marketing het nieuwe regionale merk voor Twente: ‘Goed voor mekaar’. Het merk is meer dan een leuze of campagne. Het markeert een nieuwe koers in hoe Twente zichzelf ziet, hoe de regio anderen verwelkomt en hoe wordt gebouwd aan de toekomst van de regio. De lancering vond plaats in De Grote Kerk in Almelo, in aanwezigheid van inwoners, ondernemers, gemeenten en partners uit de regio.

Niet zien, maar voelen

De kern van het nieuwe merk is de manier waarop mensen Twente écht ervaren. Niet via foto’s of beschrijvingen, maar via momenten. Momenten waarin een plek, de mensen en een emotie samenkomen. Die gedachte vormt de basis van alles: van de merkvideo tot de visuele identiteit en van campagnes tot de manier waarop partners de regio presenteren.

‘Goed voor mekaar’ staat voor de manier waarop mensen in Twente met elkaar omgaan: zorgzaam, nuchter en zonder ophef. Tegelijkertijd staat het voor de kwaliteit waarmee Twente werkt, leeft en ontvangt. Het is een belofte die je niet alleen leest, maar vooral ervaart.

“Twente is geen plek die je uitlegt. Twente voel je.”

Een merk dat je vindt, niet maakt

“Een regio heeft geen merk nodig dat je bedenkt. De identiteit is er al. De kunst is om die te vinden. Niet bouwen, maar zoeken. Alleen zo ontstaat iets dat écht authentiek en onderscheidend is. Voor Twente zochten we naar de momenten die mensen hier beleven: een plek, de mensen eromheen en de emotie die dat oproept. Dat is wat Twente is. Dat is wat ‘Goed voor mekaar’ uitdrukt.” – Adam Butler, merkregisseur Twente Marketing

Eén merk, drie gezichten

Het nieuwe merk richt zich op drie doelgroepen, ieder met een eigen belofte. Voor inwoners is Twente een thuisbasis: een plek om te leven zoals je wilt, met ruimte en verbondenheid om je heen. Voor bezoekers is het een regio om te ontdekken. Een plek voor rust, stijl, cultuur en verrassende ervaringen. Voor ondernemers biedt Twente perspectief en vertrouwen: een regio waar vakmanschap wordt gewaardeerd, initiatief wordt gestimuleerd en samenwerken vanzelfsprekend is. Wat deze groepen verbindt, is het gevoel dat overal aandacht aan is besteed. Dat kwaliteit hier geen belofte is, maar iets vanzelfsprekends. Zichtbaar in het landschap en voelbaar in de aandacht die mensen voor elkaar hebben.

Een fundament dat staat

Het merk is opgebouwd vanuit vijf kernwaarden die Twente al generaties kenmerken: saamhorigheid, authenticiteit, kwaliteit, duurzaamheid en levensvreugde. Geen geïmporteerde waarden, maar waarden die zichtbaar zijn in hoe mensen hier leven, werken en naar elkaar omkijken. De merkgids, visuele identiteit en campagnestructuur gaan per direct live. De website visittwente.nl wordt vernieuwd en de nieuwe strategie wordt samen met partners in de regio uitgerold.

“Twente is niet alleen een regio op de kaart. Twente is een manier van leven. Eigenzinnig, verbonden en goed voor mekaar.”

OVER TWENTE MARKETING

Twente Marketing, onderdeel van MarketingOost, is de regionale marketingorganisatie voor Twente. De organisatie werkt samen met gemeenten, ondernemers en partners aan de positionering en promotie van Twente als regio om te wonen, ondernemen en bezoeken.

Fotocredits: Bas Teeld / Mervin Winkeler