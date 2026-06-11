Forbes Magazine roemt Europa-Park als het snelst groeiende attractiepark

Een recent onderzoek van de Themed Entertainment Association, waarnaar het Amerikaanse economische tijdschrift „Forbes“ in een onlangs verschenen artikel verwijst, onderstreept de buitengewone ontwikkeling van het Europa-Park Resort. Volgens het onderzoek behoort het grootste attractiepark van Duitsland tot de “snelst groeiende parken van het oostelijk halfrond” en wordt het ook genoemd als het snelst groeiende park buiten de Disney- en Universal-groep. Het onderzoek kijkt naar de bezoekersontwikkeling tussen 2005 en 2024 bij de 25 best bezochte parken wereldwijd.

Bijzonder opmerkelijk is de notering van Europa-Park: het familiebedrijf in Rust, dat in 1975 door Franz en Roland Mack werd geopend, is daarbij het enige door eigenaren geleide attractiepark. Met een bezoekersgroei van 57 procent tussen 2005 en 2024 behaalt Europa-Park in een internationale vergelijking een indrukwekkende vijfde plaats.

Het Forbes-artikel benadrukt met name de innovatiekracht en de strategische aanpak van het resort voor de groei. “Europa-Park is in populariteit gestegen door het regionale bestemmings-toerisme meesterlijk vorm te geven en een uniek programma van attracties en shows te presenteren”, aldus Forbes. Wat ooit een populaire bestemming voor daguitstapjes was, is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de toonaangevende resorts van Europa. Tegenwoordig omvat het Europa-Park Resort naast het grootste attractiepark van Duitsland een van de grootste waterparken van Europa, zes themahotels, Silver Lake City met Tipi Town, camping en caravaning, evenals de culinaire wereldprimeur Eatrenalin. Met de uitbreiding van Silver Lake City ontstaan er nog meer mogelijkheden, waaronder de Riverside Western Lodge met 119 kamers, een eigen brouwerij en het sociale project „Europa-Park Kinderhuis Kleine Helden“, welke binnenkort worden geopend.



Het Europa-Park is al tien keer door het Amerikaanse vakblad “Amusement Today” bekroond met de gerenommeerde “Golden Ticket Award” als “Beste attractiepark ter wereld”. De huidige erkenning door Forbes onderstreept eens te meer de internationale uitstraling van het Europa-Park Resort en het belang van het familiebedrijf Mack binnen de wereldwijde parkenbranche.

Eigenaar Roland Mack: “Vorig jaar hebben we het 50-jarig jubileum van Europa-Park gevierd. Met passie, innovatiekracht en veel oog voor detail volgen we sinds 1975 een visie. Daarbij hebben we nooit concessies gedaan aan de kwaliteit en hebben we de beleving van onze gasten altijd centraal gesteld. De glimlach op de gezichten van de bezoekers, wanneer ik dagelijks door het park loop, is voor mij het mooiste bewijs dat we de afgelopen vijf decennia veel goed hebben gedaan. Dat vervult me met grote vreugde en trots en motiveert mijn familie en onze medewerkers om elke dag het beste van zichzelf te geven. Misschien ligt daarin wel het grote geheim van een familiebedrijf in de achtste generatie in de internationale wereld van de attractieparken.”