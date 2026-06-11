Kamperen in Nederland en Europa blijft betaalbaar

Uit de jaarlijkse inventarisatie van campingspecialist ACSI blijkt dat de prijs voor een overnachting op Nederlandse campings nog altijd in lijn is met het Europese gemiddelde. Een gezin van 4 betaalt dit jaar tijdens het hoogseizoen gemiddeld €39,15 en dat is slechts 55 cent meer dan in de rest van Europa. De prijsstijging ten opzichte van vorig jaar bedraagt 3,3% tegen gemiddeld 3,7% in de andere landen.



ACSI inspecteert jaarlijks 10.000 campings in meer dan 30 landen en ontsluit in zijn gidsen, apps en website naast informatie over de faciliteiten ook de prijzen voor een overnachting. Het Europese gemiddelde voor een campingnacht in het hoogseizoen van 2026 ligt op €38,60 voor 2 volwassenen en 2 kinderen met een caravan of camper (inclusief stroom, toeristenbelasting en eventuele milieuheffing). Nederlandse campings zitten nagenoeg precies op het Europese prijsniveau, terwijl overnachtingen in Oost-Europese landen doorgaans tussen €20 en €30 kosten.



Traditionele vakantielanden

In vrijwel heel Europa hebben de campings hun prijzen dit jaar relatief bescheiden verhoogd. Slowakije spant met een plus van bijna 19% weliswaar de kroon, maar vooral in de traditionele vakantielanden is kamperen slechts marginaal duurder geworden ten opzichte van 2025. Kroatië steekt met een gemiddelde van ruim €78 per nacht nog altijd met kop en schouders boven de rest uit. Zwitserland volgt met €17 minder op ruime afstand, terwijl ook in Slovenië een kampeernacht gemiddeld meer dan €60 per gezin kost, hoewel dat slechts 1,8% meer is dan vorig jaar. Italië en Denemarken completeren de top-5 van duurste kampeerlanden. De Nederlandse campings opereren keurig op het Europese gemiddelde en zowel Frankrijk als Duitsland zitten daar met ongeveer €42 en €41 net boven. Kamperen in België kost gemiddeld minder dan €35 per nacht. Alleen in Polen is een overnachting op de camping dit jaar goedkoper dan in 2025.



Compliment voor Nederland

CEO Ramon van Reine van ACSI is vol lof over het prijsbeleid van de campings: “Ik vind het razendknap dat in Europa over de hele linie de tarieven slechts enkele procenten zijn gestegen. De vraag naar kampeerplaatsen neemt al jaren toe, de kosten stijgen en er wordt vrijwel overal fors geïnvesteerd in kwaliteit en faciliteiten. Desondanks blijven de campings betaalbaar.” Van Reine complimenteert vooral ook de Nederlandse campings: “Zij behoren over het algemeen echt tot de top van Europa. We lopen in Nederland bijvoorbeeld voorop met privé-sanitair op de kampeerplekken, de campings zijn netjes, alle faciliteiten zijn doorgaans dik in orde en er valt in eigen land genoeg te kiezen. Dat de tarieven dan in de pas blijven lopen met het Europese gemiddeld is bewonderenswaardig.”

Verduurzaming en luxe

In vergelijking met 2020 is een nachtje kamperen ongeveer een kwart duurder geworden, waarbij opvalt dat de prijzen in Frankrijk, Spanje en Italië met 13 tot 17% veel minder hard zijn gestegen. Nederlandse campings rekenen in het hoogseizoen van 2026 gemiddeld 22% meer dan 6 jaar geleden. In diezelfde periode verdubbelden de tarieven in Noorwegen en stegen de prijzen in Kroatië met bijna 70%. Van Reine kan die excessen verklaren: “De Noorse kwaliteitscampings zetten vol in op verduurzaming, met bijbehorende investeringen die uiteraard terugverdiend moeten worden. In Kroatië is de laatste jaren sprake van enorme professionalisering in de campingbranche, met op veel plekken nieuwe en zeer luxe faciliteiten. Je kunt daar bijvoorbeeld kampeerplaatsen boeken met een privé-zwembad erbij.”