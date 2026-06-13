Treinvakantie populair door hoge benzineprijs en vluchtuitval

De stijgende brandstofprijzen en recente luchtruimverstoringen zorgen voor een opvallende verschuiving in het boekingsgedrag van Nederlandse vakantiegangers. Steeds meer reizigers kiezen bewust voor een internationale treinvakantie als alternatief voor vliegen. Dit blijkt uit cijfers van Opreis.nl, een gespecialiseerde aanbieder van treinreizen binnen Europa.

Veel oriënterende reizigers

Het aantal mensen dat op zoek gaat naar een internationale treinvakantie binnen Europa is de afgelopen weken zeer sterk gestegen. Het aantal boekingen volgt op de voet en loopt ruim voor op de verwachtingen, zo ziet Jan Jaap Meendering, oprichter van Opreis.nl. “Het aantal geboekte treinreizen naar Schotland ligt bijvoorbeeld al drie maal hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook Scandinavië is extra in trek. Dat zal voorlopig zo blijven als de huidige situatie aanhoudt.”

Direct verband Bij het maken van een boeking wordt doorgaans geen reden opgegeven, maar de klantenservice van de reisaanbieder signaleert wel een directe relatie. “Bij het bespreken van de reisplanning komt het vaak ter sprake. Ook krijgen we regelmatig de vraag van reizigers of er nog een brandstoftoeslag bij kan komen. Dat is gelukkig niet het geval, want de meeste treinen rijden elektrisch.”, aldus Anne Verbeek, hoofd customer service van de reisaanbieder