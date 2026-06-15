Level Up-webinardag brengt recreatiesector en digitale experts samen: tweede editie in voorbereiding

Meer dan 200 inschrijvingen tonen grote behoefte aan onafhankelijke kennisdeling over digitalisering, revenue en gastbeleving

De eerste editie van de Level Up Webinardag, een gezamenlijk initiatief van Recreatiebeleving en Pleisureworld, is succesvol verlopen. Tijdens de online kennisdag kregen recreatieondernemers in één programma toegang tot actuele inzichten van diverse specialisten uit de digitale sector, voorgezeten door dagvoorzitters Richard Otten en Johanna Oosterbaan. Thema’s als revenue management, online guest journey, marketingtechnologie, automatisering, AI en digitalisering stonden centraal.

Met ruim 200 inschrijvingen via beide platformen blijkt dat de behoefte aan overzicht, kennisdeling en praktische voorbeelden groot is binnen de recreatiesector. Juist de samenwerking tussen verschillende bedrijven en experts werd door deelnemers als een belangrijke meerwaarde ervaren.

Eén plek voor overzicht in een versnipperd digitaal landschap

Voor veel recreatieondernemers is het digitale aanbod de afgelopen jaren sterk gegroeid. Van reserveringssystemen en CRM-oplossingen tot AI-toepassingen, marketing automation en revenue management: het aantal mogelijkheden neemt snel toe. Tegelijkertijd blijkt het voor ondernemers lastig om overzicht te houden en te bepalen welke oplossingen daadwerkelijk relevant zijn voor hun organisatie.

Aan de webinardag werkten diverse experts en technologiepartners uit de recreatiesector mee. Tijdens acht inhoudelijke sessies deelden onder meer Wander Journeys, Booking Experts, GuestButler, ParcPro’s, LeisureKing, EasySecure, Eijsink en Wema Agency hun kennis en praktijkervaring. Samen brachten zij actuele inzichten op het gebied van e-mailmarketing, directe boekingen, gastcommunicatie, prijsstrategie, ticketing, toegangscontrole, kassasystemen, apps en AI naar de recreatieondernemer.

Tijdens de Level Up Webinardag kregen deelnemers daardoor een breed overzicht van ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden en concrete toepassingen vanuit verschillende aanbieders en experts. Van revenue management en directe boekingen tot gastcommunicatie, automatisering en kunstmatige intelligentie: de sessies maakten inzichtelijk welke oplossingen momenteel beschikbaar zijn en hoe deze in de praktijk worden ingezet. Voor veel deelnemers was juist dat overzicht van grote waarde.

De positieve reacties in de chat bevestigden dat deze aanpak werd gewaardeerd.

“Ik vond dit juist voor kleine ondernemers ook heel relevant,” aldus deelnemer Ruud.

Ook Judith zag de meerwaarde van de praktijkgerichte aanpak: “Goede voorbeelden weer voorbij zien komen.”

Remko benadrukte vooral het interactieve karakter van de dag: “De Q&A-functie was fijn, want zo kon je direct vragen stellen.”

Kennisdeling op eigen moment

Hoewel niet iedere deelnemer live aanwezig kon zijn bij alle sessies, was dat volgens de organisatoren ook niet het primaire doel van de webinardag. De webinars zijn terug te kijken, waardoor ondernemers de inhoud kunnen bekijken op een moment dat het hen uitkomt. Daarmee sluit het concept goed aan bij de drukke agenda’s van recreatieprofessionals.

Tweede editie aangekondigd

De positieve respons vanuit de sector heeft inmiddels geleid tot plannen voor een vervolg.

“Er komt zeker een tweede editie,” aldus Johanna Oosterbaan. “We zien dat er behoefte is aan onafhankelijke kennisdeling en aan een plek waar ondernemers snel inzicht krijgen in wat er speelt binnen de digitale ontwikkeling van onze sector.”

Richard Otten vult aan: “We gaan op een later moment een nieuwe editie plannen. Vanuit de deelnemers hebben we veel enthousiaste reacties ontvangen en we merken dat de interesse groot is om deze kennisuitwisseling voort te zetten. Natuurlijk kon niet iedereen alle webinars live bijwonen, maar dat was ook niet het doel. De sessies blijven beschikbaar om terug te kijken, zodat iedereen de kennis kan volgen op een moment dat het past.”

Met de eerste succesvolle editie hebben Recreatiebeleving, Pleisureworld en de betrokken kennis- en technologiepartners laten zien dat samenwerking binnen de sector leidt tot meer kennisdeling, beter overzicht en praktische handvatten voor recreatieondernemers die stappen willen zetten op het gebied van digitalisering, gastbeleving en commercieel resultaat.