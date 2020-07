Jaarlijks G-Sportweekend Amarant 2020 uitgesteld tot mei 2021

Het bestuur van Stichting Samen Sporten Tilburg, verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse G-Sportweekend, heeft besloten de editie van 2020 te verplaatsen naar 21, 22 en 23 mei 2021.

Dit, vanwege de maatregelen die genomen dienen te worden vanwege het coronavirus. “Het is enorm jammer en teleurstellend dat we dit besluit moeten nemen”, zegt Dave Ensberg-Kleijkers (bestuursvoorzitter van de stichting). “Vooral voor onze sporters en vrijwilligers is dit een klap, want het G-Sportweekend Amarant maakt het sportweekend tot een jaarlijks hoogtepunt in hun leven. Maar gelukkig is uitstel géén afstel!”

Het G-Sportweekend zou tijdens het eerste weekend van september in Tilburg plaatsvinden. Het jaarlijkse G-Sportweekend Amarant wordt al 26 jaar georganiseerd voor kinderen en volwassenen met een beperking en vindt plaats op het terrein van hoofdsponsor Amarant. Er nemen doorgaans zo’n 1.000 deelnemers deel aan zeker acht verschillende sporten, begeleid door ruim 230 vrijwilligers en toegejuicht door minimaal 5.000 bezoekers.

Om de 1.000 sporters veilig te kunnen laten sporten is het niet realistisch om de keuze te maken, gezien de huidige maatregelen, dit sport event voor mensen met en zonder een beperking door te laten gaan. Dit is in goed overleg met Gemeente Tilburg en Amarant besproken.

Wethouder sport, Rolph Dols: “Ontzettend jammer voor alle betrokkenen maar uiteindelijk een heel begrijpelijk en verstandig besluit om het onder de huidige omstandigheden niet door te laten gaan. Ik kijk uit naar de editie van 2021 een heb er alle vertrouwen in dat de organisatie dan weer een geweldig sportevenement neerzet waar ik als wethouder sport ook weer graag bij aansluit!”. “Tot onze grote spijt hebben we kennisgenomen van het besluit van de stichting om dit jaar het G-Sportweekend Amarant niet door te laten gaan. Voor veel cliënten en hun familie is het evenement elk jaar iets om naar uit te zien. Wij hopen dat we volgend jaar onder andere omstandigheden het sportweekend weer door kunnen laten gaan om er het sportfestijn van te maken zoals we dat al zolang kennen”, aldus Frank Brouwers, directeur specialistische zorg Amarant.

Vanaf heden zijn alle pijlen gericht op de editie van 2021 en de organisatie hoopt dan op een editie om nooit te vergeten en alle deelnemers weer “drie dagen lang… de dag van hun leven” te bezorgen. Met nog meer sportevents en nog meer plezier.