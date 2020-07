Evenementenbedrijf verandert koers en begint Glamping

Ontslaggolf in veelgeplaagde evenementenmarkt zwelt aan

De zakelijke evenementenmarkt heeft bitter weinig aan de versoepeling van de coronamaatregelen. Onder de huidige beperkingen verdampt bijna driekwart van de jaaromzet, oftewel €4 mrd. Van de 71.000 banen is op 1 oktober naar verwachting meer dan de helft verdwenen. De evenementensector hing al in de touwen, maar krijgt in de coronacrisis nog altijd harde klappen te verduren. Dat blijkt uit een nieuwe inventarisatie onder leden van branche-en vakorganisaties de zijn aangesloten bij Eventplatform, een overkoepelend overlegplatform in de evenementenbranche. Organisatoren van zakelijke evenementen, evenementenlocaties en leveranciers, zoals artiestenbureaus, inrichters en cateraars, rapporteren een gemiddelde omzetdaling van meer dan 80%.

In de evenementenmarkt, waar zoals gezegd meer dan 100.000 mensen werken, is volgens de enquête van Eventplatform het aantal mensen in loondienst al met 11% afgenomen. Dat verlies van vaste banen zal op 1 oktober volgens de respondenten zijn opgelopen naar een kwart. Daarnaast bestaat nog eens ruim een kwart van het personeel in de branche uit flexwerkers en de inhuur daarvan is vrijwel volledig stopgezet.

In de praktijk blijkt ook dat de evenementensector slecht uit de voeten kan met de regel om anderhalve meter afstand te houden. “Het is fijn dat er weer iets kan, maar je kunt er geen geld mee verdienen” zegt Willem Westermann van branchevereniging VVEM. Het is volgens hem met e geldende afstandsregels lastig om concepten te verzinnen die goed werken: “Braderieën of kermissen, waar mensen lopen dat gaat nog wel. Maar in grote ruimtes met zitplaatsen werkt het niet.”

Natuurlijk-Glamping in Zeewolde is een nieuwe koers van Slightline uit Utrecht, een van de evenementenbedrijven die een camping zijn begonnen omdat evenementen nog niet zijn toegestaan.

Bron: Financieel Dagblad