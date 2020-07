Themaparken Let op uw muziek

Voor componist Maarten Hartveldt loopt zijn jarenlange strijd met auteursrechtenorganisatie BumaStemra toch nog goed af. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde gisteren dat hij recht heeft op aanvullende betaling voor het gebruik van zijn Eftelingmuziek, die jaar in jaar uit door bijna vijf miljoen mensen te horen was.

De nu 67-jarige Tilburgse componist heeft al jarenlang een conflict met BumaStemra, die muziekrechten int voor componisten. Hij vindt dat hij met een fooi is afgescheept voor muziek die hij maakte voor de pretparken Efteling en Toverland. Voor de sprookjesmuziek die twaalf jaar in de Efteling te horen was kreeg hij via BumaStemra niet meer dan €198 per jaar. Hij daagde de organisatie in november voor de tweede keer voor de rechter.

Het hof in Amsterdam vindt echter niet dat BumaStemra vanwege het bijzondere belang van de muziek voor het park hogere tarieven moet hanteren, maar oordeelt wel de organisatie Hartveldt nog geld verschuldigd is. Anders dan de rechtbank vindt het hof dat BumaStemra bij de verdeling van de geïnde gelden niet correct heeft gehandeld, omdat het geld verdeelde op basis van de programmagegevens van radio en tv. Omdat de pretparkmuziek nooit op radio en tv te horen is, had Buma de gelden die het kreeg van de pretparken moeten verdelen op basis van het daadwerkelijk muziekgebruik in deze parken.

BumaStemra is daarom aanvullende vergoedingen aan de componist verschuldigd voor het muziekgebruik in de Efteling vanaf 2011 en in Toverland vanaf 2013. Voor de hoogte van de vergoeding volgt nog een aparte procedure.

Bron: Financieel Dagblad