Jaaroverzicht

Traditiegetrouw blikken wij in het eerste nummer van het jaar terug op de markt, marktomstandigheden en de impact op de transacties en prijzen van Leisure bedrijven. De algehele conclusie is dat de absolute gekte, die wij in coronajaren kenden, de markt heeft verlaten. Wij kunnen echter nog steeds spreken over een gewillige markt die vaak iets meer tijd nodig heeft om de juiste koper te vinden.

Er zijn een aantal redenen aan te wijzen waarom de omloopsnelheid van een Leisurebedrijf voor het vinden van een koper net iets langer duurt. De belangrijkste reden is toch wel het stijgen van de rente in substantiële mate. Kon er de afgelopen jaren voor ca. 2% geleend worden, zien wij nu dat in onze branche de rentes zijn opgelopen naar ruim 6% en soms zelfs meer. Omdat de leencapaciteit bepaald wordt vanuit het verdienmodel (EBITDA) heeft dit impact op de inbreng van het eigen vermogen, wat de markt verder beperkt. Het bijzondere is dat wij nog niet direct prijscorrecties zien. Dit kunnen we verklaren uit het feit dat de Leisure industrie onverminderd goede cijfers laat zien. Met andere woorden: de motor is goed en draait op volle toeren.

De grootste impact in de markt was te zien bij de ontwikkelende concernbedrijven die in de Coronaperiode fors hadden ingekocht waarbij de werkvoorraad groot is. Daarentegen is door het fictieve rendement op box 3 investeringen onvriendelijker geworden voor particuliere investeerders een vakantiehuis te kopen. Gemiddeld werden er 50% minder vakantiewoningen verkocht t.o.v. de topjaren. De internationale concernbedrijven bleven onverminderd hun staart roeren in de markt omdat deze niet afhankelijk zijn van projectontwikkeling, maar alles in eigenbeheer exploiteren. Al met al was het gevolg dat de markt temporiseerde. Ondanks alles schreven wij in 2023, 17 bedrijven over op naam van een nieuwe eigenaar en worden er in Q1 nog eens 12 bedrijven overgeschreven. Onze taxatie praktijk groeit ook onverminderd, in 2023 mochten wij 163 Leisure bedrijven taxeren. Wij zijn dankbaar dat bedrijven, accountants, financiële adviseurs en banken ons hierin vinden. Om iedereen hiermee van dienst te kunnen zijn en onze kwaliteit te waarborgen is eind van 2023 ons taxatieteam uitgebreid met een 4e gekwalificeerde taxateur. Kortom, ondanks de gewijzigde marktomstandigheden hebben wij veel vertrouwen in 2024. Wij zien daarbij een grote taak voor u als ondernemers om trends te blijven zetten in de markt met als hoofdthema’s innoveren en verduurzamen. De Leisurebranche heeft zich decennia lang al bewezen als een grote economische pijler voor de Nederlandse economie.