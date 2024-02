Tweede editie Vakantiebeurs voor mensen met beperking

Van 26 februari t/m 2 maart 2024 organiseert het Vakantieschip voor de tweede keer dé aangepaste Vakantiebeurs aan boord van het Vakantieschip Prins Willem-Alexander. Deze Vakantiebeurs is speciaal voor mensen met beperkte mobiliteit, (lichamelijke) beperking of voor mensen die in een rolstoel zitten. Het initiatief is bedoeld om mensen met een beperking te voorzien van informatie en inspiratie voor diverse aangepaste vakantiemogelijkheden. Het Vakantieschip Prins Willem-Alexander vaart gedurende deze week door Nederland, waardoor dé aangepaste Vakantiebeurs letterlijk naar de mensen toe komt. Het schip vertrekt uit Venlo en maakt vervolgens een stop in Cuijk en Rotterdam voordat het verder gaat naar Zaandam en Kampen. Het schip eindigt in Utrecht.

Eerste editie

Vorig jaar werd met groot succes de Vakantiebeurs voor het eerst georganiseerd. Uit een enquête onder de standhouders blijkt dat 100% van de respondenten zeer tevreden is over de beurs en de opkomst. Een pluspunt die wordt genoemd, is het grote aantal persoonlijke interacties met de beursbezoekers. De beurs wordt omschreven als fijn, kleinschalig en met een gezellige sfeer. Een van bezoekers voegt hier aan toe: “Ik heb een mooie rondleiding gehad over het schip en ik kon alle andere aanbieders zien. Het is bijzonder dat er tegenwoordig zo veel leuke en goed georganiseerde vakanties zijn voor mensen met een beperking.”

Diverse reizen

In samenwerking met diverse aanbieders van aangepaste vakanties, waaronder Carias – Zorg op zee, A tot Z reizen, Buitenhof, Buitengewoon Reizen en SailWise biedt het Vakantieschip een gevarieerd aanbod aan informatie. Bezoekers maken tijdens de beurs kennis met verschillende reizen variërend van verre reizen en strandvakanties tot avontuurlijke stedentrips en cruises met alle benodigde voorzieningen. Bovendien is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met professionals die expert zijn op dit gebied. John Vierhouten, directeur Vakantieschip Prins Willem-Alexander voegt toe: “Met deze beurs dragen we bij aan de doelstelling van onze Stichting Varende Recreatie, waarbij we vakanties mogelijk maken voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het is prachtig als mensen mee willen met ons Vakantieschip, maar het is nog waardevoller als mensen met een beperking dezelfde mogelijkheid hebben om keuzes te maken.”

Toegankelijkheid

Het Vakantieschip is volledig toegankelijk voor mensen die in een rolstoel en/of scootmobiel zitten. Er zijn brede gangen, liften en aangepaste toiletten. Gedurende de gehele week zijn er vrijwilligers aanwezig om indien nodig een helpende hand te bieden.