Onderzoek: dit zijn de meest romantische hotspots van Nederland

De liefde hangt in de lucht! Vandaag is het weer Valentijnsdag. De voorbereidingen op deze dag zijn al weken in volle gang bij romantisch Nederland. Dit komt naar voren uit een analyse van Preply.

Het platform voor online taallessen zocht uit waar Nederlanders naar zoeken als het gaat om romantische uitjes in aanloop naar Valentijnsdag. Uit het onderzoek naar online zoekgedrag blijkt dat Nederlanders in januari massaal op zoek gaan naar romantische weekendjes weg. Er is een opvallende piek te zien in het aantal zoekopdrachten naar romantische hotels, met een toename van maar liefst 20 duizend keer meer dan in andere maanden.

Diner voor twee

Een Italiaans restaurant, een Franse bistro of een keer luxe dineren in een sterrenrestaurant? Een romantisch diner blijft een klassieke keuze op de dag van de liefde. De zoekopdrachten naar ‘romantische restaurants’ stijgen in februari significant, met ruim 25 duizend zoekopdrachten. Dit is ruim 10 duizend keer vaker dan in andere maanden.

Stad van de liefde

Amsterdam en Maastricht zijn de meest gewilde plekken voor een romantisch nachtje weg binnen de landsgrenzen. De liefde beperkt zich echter niet tot de stad. Romantische uitjes in de natuur, zoals Nationaal Park de Hoge Veluwe en Nationaal Park Lauwersmeer trekken veel publiek. Maar denk ook aan bijzondere uitjes als Landgoed Voorlinden in Wassenaar en het Vuurtoreneiland in het IJmeer.

