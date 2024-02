Light Safari in Safaripark Beekse Bergen verwelkomt 100.000e bezoeker 

Het grootste lichtevenement van de Benelux ‘Light Safari’ in Safaripark Beekse Bergen heeft donderdag 25 januari de 100.000e bezoeker mogen verwelkomen.

De nietsvermoedende familie is in de watten gelegd met een safaripakket met hierin lichtgevende accessoires en een olifantenknuffel.

Het gezin, dat om privéredenen anoniem wilt blijven, keek enorm uit naar Light Safari: “We stonden veel te vroeg de deur: Light Safari was nog niet begonnen. Het warme welkom was echt een super leuke verrassing! We hebben genoten van de magische wandelsafari!”

General manager van Safaripark Beekse Bergen Rens Willemsen: “Het is mooi om te zien dat het evenement zo’n succes is! Er is maandenlang ijverig gewerkt om het grootste lichtfestival van de Benelux neer te zetten. We zijn trots op deze mijlpaal: een bekroning op het harde werk!”

Inspiratiebron

Bij de ontwikkeling van Light Safari is de aantrekkingskracht van licht op de mens een belangrijke inspiratiebron. Verspreid over een wandelroute van bijna twee kilometer staan meer dan drieduizend lichtgevende objecten in de vorm van dieren, bloemen en planten, met als spektakelstuk een tien meter hoge lichtgevende boom.

Ook is er een Winterplein met een schaatsbaan en verschillende foodtrucks.

Light Safari is tot zondag 25 februari te bewonderen in Beekse Bergen. Het Safaripark is kleurrijk verlicht vanaf 17.00 uur tot 21.30 uur op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. In de voorjaarsvakantie is het evenement dagelijks te bezoeken.