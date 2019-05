Jaarverslag Visit Flevoland

Een jaar waarin veel gebeurd is en vooral veel gepost, geschreven én gefilmd is over Flevoland. Kortom, veel aandacht voor ons gebied. Met welke activiteiten en projecten we dit gerealiseerd hebben, lees je terug in ons jaarverslag. We zijn trots op de resultaten, die aanmerkelijk hoger zijn dan in 2017. Deze mooie resultaten zijn mede bereikt door de nauwe samenwerking met partners uit de sector.

Visit Flevoland is de destinatiemarketing organisatie voor de vrijetijdssector van Flevoland. Flevoland als gebied is van ons allemaal. Samen met ondernemers en organisaties in de sector bouwen we vanuit dezelfde identiteit aan de branding van Flevoland. Dit doen we door brandmanagement, promotie en het delen van kennis.