Waterbeheerders geven kijkje in de keuken tijdens Week van Ons Water

Vliegen over het IJsselmeergebied? Het kan tijdens de Week van Ons Water. Op 1 mei laten Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie Houtribdijk in Enkhuizen zien hoe ze met een nieuwe dijkversterking de plaatsen rond het IJsselmeer veilig houden. Met een virtual-realitybril kunnen bezoekers zien hoe de nieuwe zandoevers van de Houtribdijk ons in de toekomst gaan beschermen tegen het water en bijdragen aan de biologische diversiteit in het IJsselmeer. Op woensdagmiddag 1 mei wordt aan de kant van Enkhuizen een dijkinspectie uitgevoerd op de Houtribdijk. Met geavanceerde apparatuur wordt gekeken of de gloednieuwe oevers de juiste vorm hebben en sterk genoeg zijn. Deze nieuwe dijkversterking met zand is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Het is dus een unieke kans voor bewoners om een kijkje in de keuken van de waterbeheerders te nemen.

Activiteiten in alle regio’s

En er zijn veel meer van dit soort van buitentkansjes. Van 1 t/m 12 mei 2019 is het namelijk de ‘Week van Ons Water’. In deze week worden er allerlei leerzame en verrassende activiteiten georganiseerd door heel Nederland die antwoord geven op vragen als: hoe beschermen we Nederland tegen water? Wat kan ik zelf doen om wateroverlast tegen te gaan? Wat moet ik doen bij overstroming? Van slootsafari’s tot kanotochten en van water-escaperooms tot waterfietstochten. De waterschappen, Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven en de watermusea in Nederland zetten van 1 t/m 12 mei hun deuren wijd open voor het publiek. Alle activiteiten zijn terug te vinden op de website.

De Week van Ons Water

De waterbeheerders in Nederland organiseren de Week van Ons Water om Nederlanders bewust te maken van het bijzondere van water. Dit doen zijn door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland. Waterbeheer in Nederland is namelijk nooit klaar en mensen zelf kunnen ook helpen bij het houden van droge voeten en schoon water. Tijdens de Week van Ons Water worden hier tips voor gegeven.