Onderwaterverlichting in het Olympisch Zwembad De Wezenberg

Sportcentrum De Wezenberg is in 2018 volledig gerenoveerd en tijdens de renovatie onder andere voorzien van RGBxW LED onderwaterverlichting. Deze onderwaterverlichting verlicht het volledige wedstrijdbad met de helft van het aantal onderwaterlampen dat voorheen het bad aanlichtte. Tijdens de renovatiewerken is de betegeling van de kuip vernieuwd, zijn de waterbehandelingsinstallatie en de luchtgroepen aangepakt, de kleedkamers werden gemoderniseerd en uitgerust met hedendaags comfort. Ook kreeg de entree een facelift. Daarnaast is er nieuwe onder- en bovenwater LED-verlichting geplaatst en zijn er zonnepanelen geïnstalleerd. “Deze maatregelen garanderen ons ieder jaar forse energiebesparingen,” aldus Tom Schippers coördinator sportinfrastructuur van de gemeente Antwerpen.Het Olympisch zwembad wordt verlicht door middel van 18 stuks 80 watt LED onderwaterschijnwerpers van het type WV15 die kleurwisseling mogelijk maakt. Deze WaterVision RGBxW LED onderwaterlampen zijn uiterst krachtig en kunnen geheel worden afgestemd op het type activiteit dat op dat moment plaatsvindt. Met één druk op de knop van de ColorComposer verandert de setting van functionele wedstrijdzwembadverlichting in sfeervolle feestverlichting en andersom. WaterVision maakt gebruik van state-of-the-art LED engines en is in staat om iedere kleur van de regenboog samen te stellen. Of dat nog niet genoeg is is er een techniek ontwikkeld die er voor zorgt dat de kleuren ontzettend intens, helder, effectief en efficiënt zijn. Bij deze techniek wordt er naast de reguliere Rode(R), Groene(G) en Blauwe(B) kanalen een Wit(W)-kanaal en een ‘x’-kanaal toegevoegd. Het W-kanaal zorgt er simpelweg voor dat er extra wit wordt toegevoegd aan de kleurensamenstelling. Dit zorgt voor een helderder en krachtiger beeld. Het x-kanaal zorgt ervoor dat het lichtbeeld optimaal versterkt wordt door extra ‘tussenkleuren’ toe te voegen. Hierdoor worden kleuren uitstekend weergegeven onder water.

