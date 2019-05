Anti-tegelactie in de Achterhoek: Ben je nu helemaal betegeld?!

Op zaterdag 4 mei kunnen inwoners van Doetinchem hun tuintegel inleveren voor een plant. Gemeente Doetinchem, Buha en waterschap Rijn en IJssel houden samen de actie ‘Ben je nou helemaal betegeld?!’

Tussen 10.00 en 14.00 uur zijn geïnteresseerden van harte welkom in de tuin van waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem. Zij kunnen hun tuintegels inleveren en krijgen hiervoor prachtige vaste planten (één plant per tegel, met een maximum van vijf planten). Om 10.00 uur zijn wethouder Rens Steintjes van de gemeente en heemraad Berend Jan Bussink van het waterschap aanwezig om de actie te starten en eventuele vragen te beantwoorden. Verder zijn er diverse medewerkers aanwezig die graag advies geven over een groene, duurzame en watervriendelijke tuin, maar ook over het opvangen en benutten van regenwater (afkoppelen) en subsidie van de gemeente hiervoor. Om 10.30 en 11.30 uur geeft landschapsarchitect Nico Wissing een rondleiding door de klimaatvriendelijke tuin van het waterschap.

Waarom tegels eruit, planten erin?

Tegenwoordig zijn veel tuinen grotendeels betegeld. Dit betekent dat het regenwater minder goed kan wegstromen, dat het minder koel is op warme dagen en dat geen er ruimte is voor dieren.Planten in plaats van tegels maken de tuin gezelliger, maar zorgen er ook voor dat het regenwater de grond in kan, dat het koeler is op warme dagen en dat er ruimte is voor dieren in de tuin. Bovendien kun je, als je regenwater opvangt, dit gebruiken voor de planten: beter voor het klimaat, beter voor de planten en beter voor de portemonnee!

Week van Ons Water

De tegelactie in Doetinchem betrekt bewoners actief bij het waterbeheer in hun regio. Van 1 t/m 12 mei 2019 zijn er veel meer van dit soort kansen om het waterbeheer in de buurt te ontdekken. Het is dan namelijk de ‘Week van Ons Water’. In deze week worden er allerlei leerzame en verrassende activiteiten georganiseerd door heel Nederland die antwoord geven op vragen als: hoe beschermen we Nederland tegen water? Wat kan ik zelf doen om wateroverlast tegen te gaan? Wat moet ik doen bij overstroming? Alle activiteiten zijn terug te vinden op de website.