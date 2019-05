Nieuwe eigenaren willen Luxetenten.com wereldwijd uitbouwen

Luxetenten.com, Europees marktleider in ingerichte safaritenten, is overgenomen door Gladventure. Het bedrijf uit Emmeloord startte in 2009 met het ontwerpen en produceren van luxe tenten en was daarmee één van de grondleggers van Glamping. De nieuwe eigenaar wil dat concept wereldwijd doorontwikkelen, met innovatieve producten en diensten voor touroperators en recreatieondernemers. Oprichter Patrick Damen heeft een prachtig bedrijf opgebouwd met Luxetenten.com. Samen met een aantal top leveranciers heeft Patrick in 10 jaar tijd een portfolio van een twaalftal modellen gecreëerd. De safaritenten staan al in meer dan 43 landen. De tenten en het meubilair worden in eigen beheer geproduceerd. Damen: “Na 10 jaar met het huidige team dé trendsetter in Glamping te zijn, is het tijd het stokje over te dragen zodat Luxetenten.com de wereld nog verder kan veroveren.” Luxetenten.com wordt overgenomen door Hans van der Wind en Ivo van der Vlis. Hans van der Wind is ondernemer en onder zijn leiding is The Learning Network (voorheen Van Dijk Educatie) gegroeid van EUR 50 miljoen omzet naar circa EUR 300 miljoen. Ivo van der Vlis is een ervaren bedrijvenbouwer. Hij heeft diverse leiderschapsfuncties vervuld, zowel op corporate-posities als in het MKB. Van der Vlis zal CEO worden en samen met Van der Wind het bedrijf leiden. Van der Wind stelt: “Een bijzondere, maar ook zorgeloze ervaring. Dát verwachten mensen van hun vakantie. Een avontuur in de natuur, maar óók heel vertrouwd en comfortabel. Die combinatie maken wij met luxe tenten. Een product dat een brede lach tovert op ieders gezicht. We creëren een unieke beleving voor de gasten van onze touroperators en recreatieondernemers.” “De Glamping-markt is nog vrij jong en heeft een enorme potentie,” vult Van der Vlis aan. “Méér comfort en beleving, mínder gedoe. Slimme ideeën, soms uit heel andere branches, helpen ons de luxe tent te blijven vernieuwen. Als product, als concept en als service aan onze klant. We brengen de ervaring in van vorige, succesvolle expedities. En we hebben een rotsvast vertrouwen in de reis, die we met alle medewerkers en relaties aanvangen.” Luxetenten.com is marktleider in Europa. De ambitie is die positie wereldwijd in te nemen. Als eerste signaal openen de eigenaren een eigen verkoopkantoor in Singapore, per 1 mei 2019. Het kantoor wordt geleid door de Italiaan Giovanni Fabio, die al sinds 2005 verantwoordelijk is voor business development en key account management in Azië. Klik hier voor informatie.