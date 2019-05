Zaterdag 29 juni: negende Open Tuinendag

Op zaterdag 29 juni a.s. vindt in Utrecht de negende Open Tuinendag plaats. Zo’n vijftig particuliere tuinen en pandhoven in en rond de Utrechtse binnenstad, waarvan de meeste niet openbaar toegankelijk zijn, openen dan hun poorten voor het publiek. Verscholen achter muren en huizen in en rond de binnenstad liggen de Utrechtse stads- en binnentuinen. Het zijn groene oases van rust en vaak verrassende staaltjes tuinarchitectuur. De Open Tuinendag is een unieke gelegenheid om deze bijzondere plekken te bezoeken. Bijna vijftig tuinen openen hun poorten voor het publiek. Net buiten de oude binnenstad zijn dit jaar ook weer tuinen opengesteld aan de Maliebaan, waaronder de aaneengesloten tuinen achter de monumentale panden Maliebaan 12 t/m 18.

Nieuwe tuinen

Nieuw is de particuliere tuin achter de eclectische villa aan Maliebaan 7 met berceau, tuinhuis en vijver. Huis en tuin zijn rijksmonument. Ook enkele huizen aan de Nieuwegracht doen dit jaar voor de eerste keer mee, waaronder nummer 159 met een geheel ommuurde achtertuin. Bijzonder is de daktuin bij een appartementencomplex aan het Vredenburgplein; hier, op het dak van Hoog Catharijne, bloeien in de zomer verschillende soorten sedum in een veelkleurig palet. Deze tuin is bovendien interessant vanwege zijn isolerende eigenschappen en bijzondere afwateringssysteem.

Veel keus

Voor de liefhebbers is er veel keus: grote tuinen, kleine tuinen, hofjes, pandhoven van kerken en kloosters, sober aangelegde tuinen en tuinen met beelden en vijvers. Alle tuinen zijn uniek en bieden vaak een verrassende blik op de omringende bebouwing. Het programma van de Open Tuinendag biedt volop mogelijkheden om een dag in de Utrechtse binnenstad door te brengen. De tuinen liggen op loopafstand van elkaar en een horecagelegenheid is nooit ver weg. In een aantal tuinen vinden muziekoptredens plaats of worden rondleidingen gegeven.

Passe-partout

De deelnemende tuinen zijn tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken op vertoon van een passe-partout. Dit programmaboekje bevat een beschrijving van de locaties en een plattegrond met looproutes. Een passe-partout kost € 12,50 per persoon en is vanaf zaterdag 1 juni verkrijgbaar bij de VVV-Utrecht. Vooraf bestellen is ook mogelijk via VVV-Utrecht, Domplein 9-10, tel. 030 – 2360004 of via infovvv@utrechtmarketing.nl. Gezien de grote belangstelling wordt reserveren aanbevolen.

Informatie

Meer informatie over het programma en de tuinen is te vinden op www.opentuinendagutrecht.nl