Jean Dhooge is de Meest Markante Horecaondernemer van Zeeland

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Zeeland heeft Jean Dhooge van De Oesterij in Yerseke uitgeroepen tot Meest Markante Horecaondernemer van Zeeland. Hij dingt in het najaar van 2019 mee naar de landelijke titel Meest Markante Horecaondernemer van Nederland. Met deze prijs worden inspirerende horecaondernemers onderscheiden en stimuleert KHN innovatie.

Jacco de Lignie, voorzitter van KHN Zeeland: “Twee jaar geleden stond Jean Dhooge met De Oesterij al in onze top drie. Hij heeft van het ruim 100 jaar oude familiebedrijf een uniek horecaconcept gemaakt en is nu dan ook de terecht winnaar. Zijn bedrijf is veel meer dan een eetgelegenheid. De Oesterij is een complete beleving die jaarlijks tienduizenden (internationale) bezoekers trekt. Gasten kunnen in het museum op het terrein het hele productieverhaal volgen. Van mosselzaadje tot aan het bord op tafel, inclusief oesterputten, de winkel, de proeverij en een filmruimte. Dat maakt Jean een markante ondernemer: hij heeft de authentieke Zeeuwse mossel en oester nog duidelijker op de kaart gezet. Letterlijk en figuurlijk.” Jacco de Lignie: “Jean is een horecaman met visie en een ondernemer in hart-en-nieren. Hij was één van de eersten die de exploitatiemogelijkheden zag van de authentieke Oesterputten in het mosseldorp Yerseke. En hij zit vol met plannen voor de toekomst. We zijn er trots op dat hij onze Meest Markante Horecaondernemer van Zeeland is en wensen hem veel succes in de landelijke finale in het najaar van 2019.”

Klik hier voor informatie.