Nieuwe attractie in Drievliet

Familiepark Drievliet in Den Haag opent op zaterdag 6 april weer de poorten voor het publiek. De afgelopen winter is gebruikt om het park weer aantrekkelijker te maken voor haar bezoekers.

Momenteel wordt nog volop gewerkt aan de realisatie van het nieuwe Spray Park. Het is een interactieve waterspeelplaats met 30 speelelementen geplaatst op een waterdoorlatende vloer.

Zo zijn er voor de allerkleinsten o.a. een waterparaplu, waterstenen en een heuse waterpiano te vinden. De grotere kinderen kunnen zich prima vermaken met de tuimelemmers, waterkanonnen en watertunnels. Het duizend vierkante meter grote Spray Park zal zeker op zonnige dagen een welkome toevoeging zijn op het attractie aanbod van Familiepark Drievliet, maar door de grote variatie aan waterspeelelementen is het ook goed te gebruiken met minder weer. Het Spray Park is gefabriceerd door het Canadese Waterplay en geïnstalleerd door Watergames & More uit Zoetermeer. Drievliet verwacht het Spray Park eind mei in gebruik te kunnen nemen.

The Curse of Skull Rock

In het filmtheater ‘CineMagic 5D’ presenteert Drievliet dit seizoen de spectaculaire animatiefilm The Curse of Skull Rock. Voel het gespetter van de zee, het schommelen van het piratenschip in de wind, de kracht van de mist en de lucht van de stinkende kapitein Scabb aan boord van zijn ruige schip op zoek in de bruisende oceaan naar de legendarische schat van Skull Rock.

Zet de speciale bril op en beleef dit spannende avontuur. Onderga de sensatie van de dynamische stoel die synchroon beweegt met het haarscherpe digitale beeld op het scherm. Ervaar het prachtige geluid en de vele speciale effecten. Klik hier voor informatie.