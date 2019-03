Hof van Saksen start bouw van langste trechterglijbaan ter wereld

Hof van Saksen, onderdeel van Landal GreenParks, blijft innoveren en investeren in exclusieve waterpret. Het luxe vakantieresort start op 1 april met de bouw van de langste trechterglijbaan ter wereld. De ‘Saltato’ wordt maar liefst 195 meter lang en krijgt vier trechters met een doorsnede van vijf meter. De nieuwe bandenglijbaan is vanaf 5 juli 2019 open voor gasten. Hof van Saksen had al eerder een wereldprimeur. Het meest bijzondere resort van Europa opende in 2017 drie spectaculaire indoorwaterglijbanen: Bombo, de grootste indoor waterglijbaan ter wereld met een vrije val van maar liefst 10 meter, Intenso, de hoogste bandenglijbaan met mooie lichteffecten en de steilste speedslide Presto, voor de ultieme adrenalinekick. De glijbanen zijn ontwikkeld met het oog op minimaal energieverbruik. Door te kiezen voor de meest efficiënte verwarming en luchtbehandeling kan meer dan 95% van de warmte worden teruggewonnen uit de uitgeblazen lucht en ververs-water. De Saltato is een buitengewone beleving voor echte waaghalzen. In een 2-persoonsband worden de gasten door vier trechters met een doorsnede van 5 meter heen en weer gedraaid. De spectaculaire lichteffecten maken de rit compleet en nog intenser. De naam Saltato staat voor muzikale sprongen en is een knipoog naar de opera Carmen van Bizet. Het eerste deel van de glijbaan is kabbelend, dan golvend en vervolgens beland je met een donderend geraas in de volgende trechter. Een onvergetelijke ervaring.

Ultieme waterpret op een bijzonder resort

Hof van Saksen staat voor ultieme waterpret. Roland Rozenbroek, General Manager van Hof van Saksen: “Nergens anders vind je zulke unieke waterglijbanen voor het hele gezin. Met de Saltato bieden we met name de oudere kinderen een bijzondere ervaring. We streven ernaar om onze gasten een buitengewone vakantiebeleving op het hoogste niveau te bieden en willen hen bij elk bezoek weer verrassen. In de afgelopen jaren hebben al vele vernieuwingen en innovaties plaatsgevonden in de boerderijen, de faciliteiten en in ons activiteitenaanbod om het meest bijzondere resort te blijven. Door te blijven investeren en innoveren behouden we onze toppositie in de branche.” Blijf op de hoogte en volg de ontwikkeling van de langste bandenglijbanen ter wereld op hofvansaksen.nl/waterwereld