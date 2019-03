Overname Camping de Kattenberg

Camping Bergzicht, gelegen aan de voet van de Herikerberg in Markelo, neemt per 1 april 2019 Camping de Kattenberg over. “Deze prachtig gelegen camping biedt een scala aan mogelijkheden waar rustzoekers, gezinnen met kinderen en de sportieve gast zich geheel op hun plek zullen voelen”. Aldus campingeigenaren Marco en Sheila Jansen. De campingeigenaren van Camping Bergzicht hebben al vanaf dag 1 de intentie om te vernieuwen en te investeren in hun product. “We zijn nu bij Bergzicht aan onze limiet gekomen voor wat betreft groeimogelijkheden en zochten naar een locatie waar we onze ideeën verder kunnen vormgeven. Dit hebben we gevonden in Camping de Kattenberg. Camping de Kattenberg gaat verder onder de naam Landgoed Kattenbergse Hoeve. Marco en Sheila: “Wij zien er naar uit om hier weer een mooie camping van te maken waar de gasten zich thuis voelen in een gemoedelijk sfeer.”

Versterking toeristisch product Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente is blij met het vergroten van de toeristische waarde van deze plek. Uit toeristisch onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren is het advies gekomen om het recreatieve aanbod kwalitatief te verhogen. Wethouder Wim Meulenkamp: "Als gemeente zijn wij enthousiast dat een ondernemer deze handschoen oppakt. Afgelopen jaren hebben we samen met ondernemers flink ingezet op het versterken van de economie. Daar zijn we al mee begonnen in een economisch zware tijd. Nu zien we het effect: Hof van Twente is snel uit het dal geklommen en draait uitstekend, mede dankzij onze ondernemers. Want wij maken dingen mogelijk, maar zij maken het waar. Ook in de recreatieve branche hebben we flinke stappen gemaakt in samenwerking met Hof Marketing en Twente Marketing. Samen wordt er geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van Twente voor toeristen.