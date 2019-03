Avonturenboerderij Molenwaard in Groot Ammers heeft tijdens de Vakdag Het nieuwe dagje uit, op 26 maart jl. bij FEC Sevenum, de award gewonnen voor het beste Family Entertainment Center van 2018. Op de tweede plaats eindigde Afsluitdijk Wadden Center, op de derde positie de winnaar van vorig jaar, The Maxx. Volgens juryvoorzitter Hans van Leeuwen, trendwatcher, adviseur en conceptontwikkelaar Recreatie & Toerisme, lagen de eerste drie zo dicht bij elkaar dat uiteindelijk de bezoekersbeoordeling op Facebook en Tripadvisor de doorslag moest geven. Daarbij werd zowel naar de waardering als naar het aantal reviews gekeken. Zo ontstond een gewogen gemiddelde waarbij Molenwaard met een 4,9 (op een schaal van 5) het hoogste scoorde. De jury had eerder de nominaties bekend gemaakt. Behalve de top drie waren dat This is Holland, DX Adventure, FEC Sevenum, PlayIn Utrecht en het Hans & Grietje Pannenkoekhuis. Bij de beoordeling werd onder meer gekeken naar de diversiteit aan activiteiten, de sfeerbeleving, thematisering en hospitality, het commerciële concept en de online performance, conversie en strategie.

Een Family Entertainment Center moet aan drie voorwaarden voldoen:

– Het moet minimaal drie activiteiten bevatten

– Het moet gericht zijn op meerdere doelgroepen

– Het moet een familiegevoel uitstralen.

Van Leeuwen benadrukte in zijn speech dat hij nog nooit eerder had gezien dat een FEC in zo korte tijd – de opening was in maart 2018 – al zo’n hoog niveau bereikte. Dit was volgens hem vooral te danken aan de medewerkers. Bij Avonturenboerderij Molenwaard, dat als motto hanteert ‘waar spelen ontdekken is’, draait alles om het Hollandse landleven dat aan de hand van Fien en Teun ontdekt wordt. Kinderen kunnen op Molenwaard een boerderijdiploma halen en genieten van educatieve shows. Ook zijn er het hele jaar door themamaanden: Lammetjes, Onder Water, Vroege Vogels, Rollen in de Modder, Kaas, Paddenstoelen & Pompoenen en Winter op de Boerderij. Dat het publiek Molenwaard waardeert, blijkt wel uit de comments. Eerdere winnaars van de Family Entertainment Center award waren The Maxx en De Voltage.