Omdenken met Deining Magazine

Voor veel watersporters start het vaarseizoen dit jaar anders dan anders. Na 92 jaar stopt de ANWB met het bekende tijdschrift de Waterkampioen, begin april verschijnt het laatste nummer. De makers willen starten met een nieuw blad, door en voor alle watersporters: Deining Magazine.

Iedereen kent de ANWB van de Wegenwacht, het fietsen en kamperen. De ANWB stond ook aan de wieg van de Nederlandse watersport, onder andere met het tijdschrift de Waterkampioen. Vanaf dit voorjaar stopt de ANWB grotendeels met haar watersportactiviteiten. De Waterkampioenredacteuren, Arno Beuken en Jim Post, zien hun kans schoon. Tijdens de Hiswa watersporttentoonstelling lanceerden ze het nieuwe watersportblad Deining Magazine. Het blad komt er als voldoende watersporters dat willen. Arno Beuken: “Het inschrijven is een soort van crowdfunding. Dit vraagt om een andere manier van denken, de lezer bepaalt namelijk of het nieuwe watersportblad er daadwerkelijk komt.”

Kiezen

Deining Magazine wil het blad zijn waar je als watersporter wat aan hebt, naast je op de steiger staan. Jim Post: “Het tijdschrift kiest expliciet voor kwaliteit in inhoud en beeld en die is niet vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor onafhankelijke watersportjournalistiek, bijvoorbeeld met producttesten. Dat lijkt een open deur, maar goedkope oppervlakkigheid ligt permanent op de loer. Met een voldoende groot collectief bepaal je hier wat je belangrijk vindt aan een tijdschrift.” Beuken haakt in: “Eigenlijk zou dat moeten gelden voor ieder magazine of (online) platform. Hierdoor ontstaat een dialoog met je lezers.” Watersporters die zich hierin herkennen kunnen een kijkje nemen op www.deiningmagazine.nl Daarin geven Beuken en Post ook antwoorden op diverse veelgestelde vragen over hun initiatief. “In mei tellen we het aantal inschrijvingen en hakken we de knoop door”, aldus Jim Post “Deze zomer kan Deining Magazine er dan al zijn.”